PRI propone refundación de partido en busca de "modernización" electoral

Tres corrientes internas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se unieron para fundar el Frente Nacional Democracia y Justicia Social, a fin de “modernizar y fortalecer” política y electoralmente al partido, y evitar que se convierta en “comparsa de Morena”; también, desconocieron la XXIII Asamblea Nacional que los priistas realizarán el próximo 11 de diciembre.

El anuncio fue hecho en conferencia de prensa este martes por Fernando Lerdo de Tejada, de Plataforma PRI; José Ramón Martell de Alianza Generacional y José Encarnación Alfaro, dirigente de Movimiento Líder.

Alertaron que les preocupa “la falta de competitividad que se da en el PRI”, la inexistencia de propuestas atractivas hacia la ciudadanía y que el partido no esté operando como una oposición que defienda la democracia mexicana que, a decir de Lerdo de Tejada, “hoy está amenazada por el gobierno de la 4T”.

“Esto no es personal, no es una lucha contra las personas que hoy ocupan la dirigencia, esto va más allá, trasciende más allá, es una cuestión de principios y de estrategia, es una cuestión en donde tenemos que hacer ya los cambios que son necesarios. No vamos a llegar a ningún lado por el camino en el que estamos, si seguimos igual tendremos los mismos en el 22, 23 y 24, que obtuvimos en el 18 y en el 21. Lo que queremos es invitar a nuestra dirigencia a dialogar, a abrirse realmente a la militancia”, dijo Lerdo de Tejada.