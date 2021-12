Activistas piden la libertad de tres personas indígenas que fueron arrestadas

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas exigió la liberación inmediata de tres indígenas presos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 5 y 10, en Chiapas; además de la reparación del daño de dos personas que recién obtuvieron la libertad tras comprobar las violaciones al debido proceso y por ser víctimas de tortura.

En rueda de prensa organizaciones acompañantes y familiares de los detenidos solicitaron la intervención del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, ante las omisiones de la autoridad local.

Los indígenas Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, aún detenidos; y Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez, liberados en los últimos meses; fueron privados de la libertad de manera arbitraria, torturados, discriminados, no tuvieron traductor ni acceso a la justicia.

A decir del Grupo de Trabajo, estos casos requieren investigación exhaustiva e independiente de los hechos y castigo a los responsables de la violación de sus derechos. “Sin dilación el Estado mexicano debe reparar integralmente el daño causado”.

A 40 días de su notificación, reclaman el cumplimiento inmediato de la Opinión número 43/2021; además de la reparación integral del daño que se les causaron a los tres detenidos, los dos liberados, así como a sus familiares.

Las organizaciones acompañantes y las familias de los presos, precisaron sobre la implementación de una mesa de diálogo interinstitucional del estado de Chiapas con el gobernador; el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; y la Consejera del Consejo de la Judicatura del Estado, Isela de Jesús Martínez Flores.

“Ya que hasta el día de hoy no existe ningún resultado aún sabiendo de las graves violaciones al debido proceso y violaciones a derechos humanos cometidos a los presos indígenas”, detallaron.

Entre los testimonios presentados en la conferencia de prensa, están fragmentos de audiencias públicas de Chiapas donde señalan a la Policía Estatal y a la Fiscalía General del Estado de realizar las detenciones arbitrarias y tortura.

“Tuve que decir cosas que no eran ciertas, señora juez. Cosas que tuve que decir para que no me siguieran torturando”, dijo uno de los testimonios. Agregó que de no declararse culpable, la autoridad lo amenazó con dañar a su familia.

El equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, dijo que esta práctica vulnera a los detenidos y la omisión persiste a pesar de que presentaron pruebas de las acciones ilícitas de los uniformados y el MP ante las instancias correspondientes.

“Los Ministerios Públicos combaten delitos por medio de la violación de derechos humanos al presentar ante un juez pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura, con eso obstaculizan la verdad”, lamentaron.

