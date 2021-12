Marhta Delgado pide acceso equitativo y aplicación de las vacunas anticovid por todo el mundo

Ante la reunión que hubo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre vacunas y un plan de atención del tercer llamado de aplicación de vacunas, Martha Delgado señaló que los países que están en esta organización conversaron sobre los desafíos para disminuir las brechas de desigualdad del acceso de los países a las vacunas y cómo hacer una respuesta más integrada a esta y futuras pandemias.

"Nos tocó en la parte del evento que estaba dedicada a analizar los desafíos para el acceso equitativo y expusimos a México que está encabezando un liderazgo importante en las iniciativas para organizar la manufactura en América Latina y el Caribe", dijo Delgado.

Al respecto, la funcionaria señaló que esta fue la primera recomendación para un acceso equitativo que dieron a la organización donde la manufactura tiene que esparcirse por el mundo, y no puede estar concentrada en algunos países desarrollados.

Avance de Ómicron en México 5 de diciembre: OMS asegura que no hay muertos por la variante

Además, destacó que México ya tiene la experiencia en el envasado la vacuna de Astrazeneca y de Cansino, pero, sumando esfuerzos, como se ha estado con el apoyo de varias organizaciones de salud, podrían ser más efectivos en esta fabricaciones.

Pasaportes

Asimismo, En entrevista para noticias con Javier Alatorre, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habló sobre la situación de los pasaportes, donde se piden como requisito para viajar dependiendo el país al que sea su destino y una serie de vacunas que están recomendadas por la OMS.

"México recomendó que no se hicieran las vacunas como un pasaporte de Covid-19", dijo Delgado.

Esto porque al estar vacunado contra la Covid-19 no te garantiza que no contagies o que no seas portador del virus; sin embargo, sí garantiza que algunos países que no tengan determinada marca de vacuna, si los dejen ingresar a aun determinado país.

SIGUE LEYENDO

Se debe aplicar una tercera dosis de la vacuna anticovid, es la mejor herramienta: Ekaterina Kostioukhina

CDMX continuará con sus jornadas de vacunación del 7 al 10 de diciembre