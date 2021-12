Lorenzo Córdova se desmarca de la sucesión 2024

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, asegura que no piensa ser candidato y tampoco creará un nuevo partido político, al dejar el cargo como árbitro electoral en 2023.

“¡No, para nada! Que no se equivoquen. ¡Ni un partido de futbol he logrado organizar con mis hijos! Las especulaciones no son buenas para lo que viene, entonces no especulemos nada”, dijo Córdova a El Heraldo de México.