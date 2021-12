Vecinos intentan linchar a persona NO binaria: "Te vas a pudrir en el infierno"

Una persona no binaria denunció en redes sociales que fue víctima de un acto de homofobia por parte de sus vecinos, quienes le han amenazado e incluso intentaron lincharle hace unos días. El miembro de la comunidad LGBT dio detalles de su agresión, la cual fue incitada por una de las residentes de su unidad.

José Espinoza Arroyo, nombre con el que fue registrado desde el nacimiento la víctima, pero que se identifica como Pepper Espin, contó que vive en un fraccionamiento en el Libramiento José María Morelos, a un costado del Club de Golf los Naranjos, en León, Guanajuato, en donde los habitantes han comenzado a hostigarle e incluso ya llegaron a las agresiones físicas.

La persona explicó que llegó a esa unidad después de dejar la Ciudad de México y regresar a vivir con sus padres, pues atravesó una situación económica complicada por la pandemia de Covid-19, ya que es artista perteneciente a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), y esta industria se vio muy afectada durante el confinamiento.

Destacó que comenzó a dar clases de teatro a los pequeños de la colonia y que el ambiente era bueno, hasta que una de sus vecinas, a la cual calificó como homofóbica, empezó una campaña en su contra.

Así atacaba la vecina a Pepper Espin

“En mis paseos por el Fraccionamiento una pareja de vecinos comenzó a gritarme ‘Maldito puto, te vas a pudrir en el infierno, Dios te maldice’”, relató Pepper, señalando que algunos de los habitantes del lugar le lanzaron palabras altisonantes dirigidas en contra de la comunidad LGBTTTIQ.

Los gritos en la calle se convirtieron en amenazas directas y después en agresiones físicas, pues el pasado 25 de septiembre, su vecina que inició todos los ataques en su contra, en compañía de tres familias más, acudió a su casa mientras sus padres salieron, para amenazarle. Reveló que la mujer amagó con matarle.

La mujer arañó y amenazó a Pepper Espin Foto: Especial

"Llega esta mujer a golpear mi casa, a exigir que yo abriera, yo estaba en pijama, me empezó a gritonera, a decir ‘sal maldito puto, sal hijo de tu puta madre’, entonces abro la puerta, porque me saca de onda la situación; en ese momento la mujer me prensa contra la pared, me empieza a lastimar a arañar, a golpear. Los padres que se sumaron se acercan a forcejearme, intentaban sacarme de la casa”, relató Pepper, en sus redes sociales.

La víctima reveló que otro residente del fraccionamiento acudió a ayudarle y que de esta forma la mujer lo dejó. “Esta mujer (la violentadora), dijo muy claro que pensaban matarme a golpes”, indicó Pepper.

Pepper Espin denuncia a su vecina

La persona no binaria puso una demanda ante Derechos Humanos, sin embargo, los atacantes únicamente respondieron que se “comprometían a ya no agredir al joven”. Mientras que la acusación ante el Ministerio Público, los vecinos quedan como sospechosos en el supuesto de que Pepper resulte víctima de homicidio.

