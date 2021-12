Coyoacán tiene un gobierno de territorio que recorre sus calles: Giovani Gutiérrez Aguilar

Nosotros no gobernamos Coyoacán desde un escritorio sino desde la calle, en donde trabajamos de la mano de las y los ciudadanos; nuestro gobierno es territorial, nosotros sí estamos en la calle en donde hace más de 10 o 12 años no se veía a los gobernantes caminando con la sociedad, indicó Giovani Gutiérrez Aguilar, titular de la demarcación.

El alcalde visitó a vecinos de la colonia El Rosedal en donde dio a conocer la adopción del Jardín El Rosedal, en coordinación con la empresa Radiadores Unidos S.A. de C.V., a cargo de Arturo García García, quien se hará responsable del mantenimiento y mejora de este espacio recreativo en sinergia con la alcaldía Coyoacán.

Durante la ceremonia el alcalde, acompañado por el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila, la Directora de Desarrollo Social, Nayely de Jesús Sánchez y la representante vecinal, Lucía Siller Rodríguez, dijo:

“Nosotros estamos caminando todos los días. He estado en diferentes lugares y me dicen que tiene más de 10 o 12 años que un gobernante no se viene a dar la vuelta. Nosotros no estamos gobernando desde un escritorio, nosotros estamos en el territorio porque sabemos ahí, donde está el bache, donde falta la luminaria, pero también escuchamos, sabemos entender cuales son las necesidades tropicalizadas que se necesitan convertir en acciones de gobierno para poder vivir mejor”.

Giovani Gutiérrez dijo que su administración no es de escritorio, es territorial, “es meramente de la gente. El compromiso que tenemos es un compromiso ciudadano, de estar todos los días en la calle, sabiendo y entendiendo la necesidad, en compañía de los empresarios que nos van a echar la mano para poder conservar el espacio público pero sobre todo contigo porque ustedes son nuestros patrones y nosotros vamos a saber caminar con ustedes para hacer de Coyoacán la mejor alcaldía donde vivir”.

En su turno, el director Obdulio Ávila destacó la importancia de preservar los espacios verdes y destacó el papel que juega el sector empresarial que, de manera voluntaria, se suman a este trabajo que ayuda a preservar el medio ambiente.

Foto: Especial

Gobernamos para todos

Más tarde, el alcalde acudió a la conmemoración de los 100 años del natalicio del Jesús Reyes Heroles -en la casa de la cultura que lleva su nombre- en donde Gutiérrez Aguilar sostuvo que su administración sigue el ejemplo de personajes como el historiador, que fue parte de los hombres de Estado, en donde su trabajo fue más allá de la tarea política o partidista porque se convirtieron en ideólogos y pensadores permanentes e impulsores de la democracia.

El alcalde de Coyoacán dijo: “Somos un gobierno de quienes nos eligieron, pero de los que no, también. Para los que no, nosotros también vamos a gobernar, vamos a gobernar sin distingos de colores, este gobierno mira para adelante, es el ejemplo de Jesús Reyes Heroles. Es decir, susceptible a debatir sus ideas pero para enriquecer el conocimiento, hoy le recordamos a 100 años de su nacimiento”.

El doctor Javier Garcíadiego, ex director del Colegio de México y presidente de la Academia Mexicana de Historia, se congratuló de que personalidades como Reyes Heroles sean recordadas:

“Celebro que la alcaldía Coyoacán no se haya olvidado de un coyoacanense porque ha habido olvidos injustos. La memoria es selectiva y partidista. El homenaje debió haber sido nacional porque Reyes Heroles no fue de un solo partido, hizo aportaciones al México contemporáneo, el origen de la transición a la democracia está no en las causalidades únicas, ni en las paternidades únicas. Reyes Heroles está dentro de esos creadores de lo que en México consideramos que es la transición a la democracia”.

Garcíadiego dijo que Jesús Reyes Heroles fue un hombre de Estado, visionario en el sentido de ver el futuro, construir hacia adelante; de instituciones, dirigió y renovó varias de ellas, fue ideólogo, le dio una explicación racional a la política y, por último, el hombre de Estado es el que renueva al país, la transformación no implica la destrucción de lo anterior.

dhfm

Seguir leyendo:

El mejor blindaje contra la inseguridad es la coordinación, coinciden Giovani Gutiérrez y Claudia Sheinbaum

Coyoacán certificará oficios para impulsar la actividad económica

UNA-CDMX pide coordinación con todas las alcaldías ante aparición de variante Ómicron