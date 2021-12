Regreso a clases SEP: ¿Es obligatorio el regreso presencial tras vacaciones de invierno?

Las vacaciones de invierno están por terminar, pues este 31 de diciembre es el último día de descanso para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de los planteles de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que surge la duda sobre si es obligatorio volver a los salones de clases de manera presencial el próximo 3 de enero, fecha en que se retoman actividades.

De acuerdo con lo informado por la SEP, desde el pasado 30 de agosto, cuando inicó el ciclo escolar 2021-2022 las clases eran presenciales, sin embargo no se consideró que fueran obligatorias, pues las autoridades de salud y estatales dejaron a cargo de los padres de familia la decisión de llevar o no a sus hijos a la escuela.

La SEP confirmó que de esa fecha y hasta antes de las vacaciones de invierno habían regresado a los salones más de 23 millones de alumnos de los niveles básicos, por lo que se hizo un llamado para que los padres y tutores llevaran a los faltantes, pues se consideró que no había riesgo de contagios de Covid-19, enfermedad por la que sus suspendieron actividades presenciales durante más de 18 meses.

¿Es obligatorio volver a clases presenciales en enero?

El presidente ha pedido que todos regresen a los salones. Foto: Cuartoscuro

El regreso a clases presenciales en las escuelas de la SEP se ha convertido en un tema que causa mucha confusión entre los padres de familia, pues se han dicho muchas fechas como obligatorias para que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria vuelvan a los salones a retomar sus actividades educativas.

Al respecto la SEP y el presidente Andrés Manuel López Obrador han hecho un llamado a papás y mamás para que lleven a sus hijos de vuelta a las escuelas, pues afirman que es tiempo de retomar, incluso ha dicho AMLO que si las plazas comerciales ya están abiertas, por qué no las escuelas.

Además ha insistido en que la escuela es el pilar de la educación, por lo que es necesario que todos los niños y niñas en edad educativa vuelvan a las clases presenciales para que no tengan problemas con el desarrollo de sus capacidades socioemocionales; al respecto se han dado varias fechas como obligatorias para volver a los salones.

Hasta el momento no hay una fecha obligatoria, pues tanto la titular de la SEP, Delfina Gómez, como el presidente López Obrador han dicho que la decisión final de llevar a los niños a la escuelas es de los padres de familia y no se les puede obligar a llevarlos ni imponerles una sanción en caso de no hacerlo, por lo que permanece vigente el programa Aprende en Casa, mediante el cual continúa la educación a distancia.

Sólo en el 0.15% de las escuelas se han registrado contagios

Las escuelas siguen medidas sanitarias para evitar contagios. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell sólo en el 0.15% de las escuelas reabiertas en todo el país, se han registrado contagios de Covid-19 entre la comunidad educativa por lo que no puede considerarse que sea un factor de riesgo.

En la conferencia matutina del 26 de octubre indicó que las afectaciones se dieron en un sólo grupo "sin que se propague la enfermedad al resto de la escuela". Explicó que los estados donde se han registrado casos son:

Baja California con 11 escuelas con grupos afectados

Chiapas una escuela cerrada y un grupo

Chihuahua 45 planteles fueron cerrados

Durango siete grupos, afectados

Guerrero cerró una escuela

Hidalgo una escuela cerrada

Jalisco 38 grupos escolares afectados

Estado de México 15 planteles fueron cerrados

Morelos dos escuelas

Nuevo León afectaciones en 11 grupos

Quintana Roo tres grupos

Sinaloa una escuela cerrada

Veracruz un caso en un grupo de preescolar

Yucatán siete escuelas con grupos afectados

SIGUE LEYENDO:

Regreso a clases SEP: MAPA estados que SÍ y NO volverían de manera presencial en enero

SEP: Estados con más contagios de Covid-19 tras regreso a clases presenciales | MAPA

Días festivos 2022: Éstos son los puentes, vacaciones y feriados OFICIALES