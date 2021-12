Claudia Sheinbaum reitera que centro comercial en Coyoacán no se construirá si la gente no está a favor

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que si los vecinos de Coyoacán rechazan el proyecto para construir una plaza comercial en las inmediaciones del Estadio Azteca, se respetará su decisión.

Indicó que cualquier obra de alto impacto en la ciudad, tiene una consulta como se comprometió durante la campaña, y esta se hace a través de la manifestación de impacto ambiental por lo que los habitantes de Coyoacán tomarán la decisión.

“Lo que les hemos dicho a los habitantes de Coyoacán —porque es principalmente Santa Úrsula quien está afectado y obviamente las colonias y pueblos que están alrededor de esta zona— es que se presentaría el proyecto, ellos darían su opinión y si no están de acuerdo no se realizaría la obra, y si hay modificaciones al proyecto, y están de acuerdo, pues se realiza la obra, pero no vamos a hacer nada en contra de la gente, absolutamente nada”, afirmó.

La jefa del ejecutivo local precisó que en todas las grandes obras llevan a cabo la consulta para conocer el sentir de los ciudadanos que podrían resultar afectados por las mismas.

“No puede haber una obra de impacto mayor si no es consultada la ciudadanía y eso se hace no a través de sí o no, sino con un proceso en donde muestra cual es el proyecto, se hacen modificaciones y al final, lo que decida la gran mayoría de la gente es si se realiza la obra o no”, expuso.

Informó que, en el caso del Estadio Azteca, las empresas involucradas no han presentado todavía el proyecto a los habitantes de Santa Úrsula, y las colonias y pueblos aledaños.

La Secretaría de Medio Ambiente ha llevado a cabo 37 Procesos de Consulta Vecinal para Grandes Construcciones (PCV), que se realizan previo al otorgamiento de la autorización de impacto ambiental.

Esto, con la finalidad de lograr un adecuado desarrollo de las actividades en la Ciudad de México y disminuir al máximo los impactos ambientales negativos que se generan.

El PCV se realiza a través de instrumentos para informar y recabar opiniones como: encuestas, reuniones, talleres, entrevistas, grupos focales, y cada uno requiere de preparación y de diferentes materiales.

