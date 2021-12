Por fin de año, viajeros abarrotan el AICM

Largas filas y aglomeraciones se registraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ante una multitud que buscaba aprovechar los últimos días de 2021 para descansar, regresar a casa o visitar a la familia.

Pese a la insistencia, a través del sistema de audio, para respetar las medidas de higiene debido a la pandemia de COVID-19, en las terminales 1 y 2 del AICM, tanto en salas de espera como en pasillos y escaleras la sana distancia brilló por su ausencia.

Ante la espera, los viajeros aprovecharon para comprar souvenirs, comer en los restaurantes que hay en las terminales, cargar la batería de su teléfono celular, ver sus mensajes e incluso dormitar tumbados en sus maletas.

Los espacios para acomodarse fueron insuficientes, y la incomodidad privó durante horas, con la impaciencia y la frustración reflejada en el rostro, por la tardanza en los trámites debido al poco personal para atenderlos, a lo que se sumó la demora en los vuelos programados.

Proveniente de Dallas, Texas, Margarita Rodríguez, quien viajaba a Veracruz, llegó a la capital del país con la noticia de que su vuelo en Aeromar se retrasó dos horas.

“Ese es el problema, y me imaginé, porque siempre aquí, en estas épocas, se retrasan los vuelos, pero no pensé que fueran dos horas, son muchas. Me voy a quedar siete horas aquí esperando”, comentó.