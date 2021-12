Regreso a clases SEP: Estados que tendrán CUARENTENA antes de volver a las aulas en enero | MAPA

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo lunes 3 de enero de 2022 se reiniciarán las clases presenciales en todos sus planteles del país, sin embargo, habrá ciertas excepciones pues en algunos estados de la República Mexicana se decidió imponer una cuarentena para disminuir las probabilidades de brotes de Covid-19 en los planteles, por lo que a continuación te decimos cuáles son las entidades donde se pospuso el regreso a clases presenciales.

Hasta antes de las vacaciones invernales, la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que en los estados de Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México y Ciudad de México ya se había regresado a clases presenciales prácticamente en su totalidad, por lo que esperan que esta lista aumente en enero de 2022 cuando miles de alumnos retomen sus actividades el próximo lunes 3 de enero.

Cabe mencionar que hace unos días, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, señaló que la Secretaría de Salud federal (Ssa) no tiene evidencia que compruebe que la nueva variante de Covid-19, “Omicron” sea más letal y aseguró que los menores no corren peligro al regresar a las aulas por lo que calificó como “necesario” e “inaplazable” el retorno a clases presenciales para evitar más rezagos educativos, no obstante, las autoridades de tres estados decidieron aplazar el regreso a clases para disminuir las probabilidades de contagios en las aulas.

Estados donde habrá cuarentena previo al regreso a clases en enero

Como se mencionó antes, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indica que el 3 de enero se reanudarán las clases tras las vacaciones de invierno, sin embargo, en el estado de Coahuila se tomó la determinación de aplazar el regreso a las aulas una semana más, por lo que será hasta el lunes 10 de enero cuando regresen a las aulas.

"La estrategia es principalmente seguir con los protocolos muy estrictamente tanto para los docentes como para los alumnos, es de suma importancia que los padres de familia cooperen con ellos, pero lo que se está buscando es regresar a las aulas hasta el 10 de enero", señaló Priscila Hernández López, coordinadora de Promoción de la salud.

Por otra parte, en el estado de Nuevo León también se tomó la determinación de aplazar el regreso a clases una semana para disminuir el riesgo de contagio en las aulas, por lo que será el 10 de enero cuando reanuden las actividades escolares.

“Hemos tomado la decisión de iniciar las clases presenciales el 10 de enero, precisamente para poner en el centro el cuidado de los niños, niñas y ustedes maestros y maestras, y que después de las fiestas y de las celebraciones hacemos una pausa para cuidarnos aún más”, fueron las palabras de Sofía Leticia Morales Garza, la titular de la SEP en Nuevo León.

Para finalizar, el titular de la secretaría de salud en el estado de Hidalgo, Alejandro Benítez Herrera, informó que el regreso a clases en la entidad será hasta el lunes 17 de enero para garantizar que no haya contagios entre los alumnos y/o maestros, por lo que exhortó a los padres de familia y maestros a extremar cuidados durante este periodo previo al regreso a clases presenciales.

