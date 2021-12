Alejandra García Morlán presenta renuncia al PAN

La diputada federal Alejandra García Morlán presentó hoy su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), donde militó por 24 años.

En una carta dirigida al presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, la legisladora detalló que para Acción Nacional urge un liderazgo sólido, que a pesar de que vea el terreno inhóspito y las condiciones adversas, cuente con el tiempo necesario y el corazón bien puesto para que, alejado de los apetitos personales inyecte animo a su militancia, "un liderazgo cercano y sensible a la gente.

"Debo decir con profunda tristeza que hoy ya no encuentro esa conducción que Acción Nacional requiere y en consecuencia ya no me siento representada por quienes hoy llevan o dicen llevar la riendas del partido. Por ello y después una reflexión profunda, en congruencia con mis convicciones y con la meta puesta en la construcción de un México verdaderamente democrático y justo, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como militante del Partido Acción Nacional", expresó.

La legisladora no aclaró si se sumará a otra bancada en la Cámara de Diputados, pero expresó su gratitud infinita a la institución que por casi 24 años fue depositaria de su sueño y convicciones.

"Donde en muchos de sus militantes y dirigentes encontré la inspiración para luchar por las causas más justas, aún viniendo de un estado donde pocos ven esperanzas pero para mí lo significa todo. Siempre supe que valía la pena dar cada batalla porque aspirar a vivir en un país más justo e igualitario es lo menos a que debemos de apuntar quienes amamos nuestra tierra", indicó.

García Morlán dio las gracias al PAN por darle la oportunidad de formarse y demostrar lo que se puede hacer cuando se cree y se ama a la patria.

"A los militantes que siempre han creído en mí les digo, con el corazón en la mano, con la conciencia tranquila y la frente en alto, que pueden contar con la seguridad que seguiré dando la batalla por ellos y ellas, por sus familias, por nuestro México", manifestó.

La ahora expanista expuso también que nuestro país atraviesa por momentos difíciles, donde hoy más que nunca se requiere de una oposición fuerte valiente y congruente.

"Una oposición que genera confianza, que entusiasme, que irradie esperanza y no se doblega frente al autoritarismo que hoy parece hace echar a nuestro México", indicó.

