En Edomex, aún están sin vacuna contra COVID-19 hasta 2.1 millones de mexiquenses

De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre 1.8 y 2.1 millones de mexiquenses de 18 años de edad en adelante siguen sin acudir a aplicarse la vacuna antiCOVID, por lo que las autoridades sanitarias llamaron a que lo hagan ante el riesgo de una cuarta ola de contagios después de las fiestas decembrinas y la aparición de la variante Ómicron.

El encargado de la vacunación en la entidad y subsecretario de Gobierno, Ricardo de la Cruz Musalem, dijo que no hay razones específicas por las que no se han vacunado o no han completado el esquema de dos dosis; planteó que intervienen muchos factores: “Puede ser gente que falleció, personas que ya no viven en el estado, que se vacunaron en otro estado o país; pero no es tanta la gente que no quiere vacunarse”, declaró.

Para el grupo de rezagados, las autoridades han dispuesto en esta semana ocho módulos para aplicar las dosis. Según datos oficiales, la población objetivo de adultos a vacunar es de 11 millones 974 mil 932 ciudadanos. Falta sumar los 887 mil ciudadanos del rango de 15 a 17 años, quienes ya han comenzado a ser inyectados.

Ayer, una gran afluencia se registró en el inicio de la vacunación contra el virus para adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades en los municipios mexiquenses del Valle de México. Entre los módulos con mayor afluencia destacan el parque Naucalli, Naucalpan, en la explanada Cívica Dr. Gustavo Baz, Tlalnepantla, y en el Deportivo Ana Gabriela Guevara, Atizapán, donde se podían observar largas filas de adolescentes.

En entrevista, el secretario de Salud, Francisco Javier Fernández Clamont, hizo referencia a las anteriores estadísticas y por ello resaltó que siguen operando módulos exclusivos para rezagados: “Sí, son entre 1.8 millones a 2.1 millones de personas de todos los rangos. El grupo etario donde predomina una menor cobertura es el de 40 a 49 años de edad”.

“Lo que sí estamos pidiendo que la gente que no está vacunada, se vacune, estamos realizando jornadas para personas que no lo han podido hacer”, declaró.

Las autoridades estatales han informado que ya se ha vacunado a cerca de 260 mil menores de edad de 15 a 17 años; sin embargo, faltaría sumar a aquellos que lo hicieron ayer en el Valle de México.

Además, también se han aplicado las dosis a cerca de 22 mil niños de entre 12 y 17 años con comorbilidad o que han ganado un amparo; en este último caso han sido mil 700.

