Coparmex pide a los candidatos a la gubernatura de Durango compromiso con la ciudadanía

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Durango, Óscar Moreno, dijo que el estado desde hace años es el último lugar en PIB nacional, por lo que invitó a los 30 aspirantes a la gubernatura por los distintos partidos a que se comprometan a una agenda ciudadana y respondan algunas inquietudes de la sociedad, con el objetivo de impulsar la economía de la entidad.

“Hacemos la invitación formal a todos los partidos políticos a fin de que envíen a sus precandidatos o candidatos a participar en este ejercicio ciudadano, de acuerdo a la metodología propuesta. Que consiste que mediante un examen de oposición nos digan cómo piensan hacerle para sacar a Durango en esta realidad. No queremos espejitos, no queremos promesas que no van a poder cumplir, por lo que haremos una presentación de las propuestas de los aspirantes y la ratificación de la incorporación de la Agenda Ciudadana”, detalló.