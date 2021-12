AMLO ofrece apoyo político al presidente de Perú; "Vargas Llosa debería respaldar la democracia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su homólogo peruano, Pedro Castillo, cuenta con su apoyo ante la crisis política que se vive en el país sudamericano y que amaga con destituirlo a unos meses de llegar al cargo.

En la conferencia de prensa en el Salón Tesorería, el jefe del ejecutivo afirmó que el pueblo de Perú no está sólo, que cuenta con el respaldo de México.

"Nuestro apoyo político, porque hay información de que han habido agresiones incluso a militares, entonces vamos a estar nosotros pendientes, decirle a él que no está solo, también a nuestros hermanos peruanos porque quienes llevan a cabo estos actos de subversión no están pensando que se afecta a los pueblos, entre más inestabilidad política hay en Perú o en cualquier país más pobreza, más sufrimiento del pueblo, en qué cabeza cabe quitar a un presidente a dos meses o tres de haber tomado posesión solo por la rabia conservadora por los intereses de las minorías", afirmó.

López Obrador hizo un llamado al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, a respaldar los resultados electorales y defender la democracia en Perú aunque no concuerde idelógicamente con el presidente Pedro Castillo.

"A mí me gustaría que Vargas Llosa estuviese defendiendo la democracia de Perú, porque aunque no se tenga simpatía o afinidad en lo político, en lo ideológico, por encima de todo está la democracia, que es el poder del pueblo, la voluntad del pueblo, si el pueblo peruano decidió votar por este presidente ¿por qué apostar a derrocarlo? y no hace falta en los tiempos actuales utilizar a los militares, ya no es como cuando se daban los golpes de Estado, tomaban el poder los militares en el cono sur, en Argentina, en Chile, en otros países, ya no, ahora es el poder mediático y el poder del dinero, y estos mecanismos que fueron creando durante el período neoliberal para que siempre sea la oligarquía la que domine y tenga Libertad para saquear a los pueblos", expresó.

