AMLO asegura que la gente quiere el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

La población del sureste del país respalda la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), y solo se tienen problemas con grupos de la sociedad civil y ambientalistas financiados por empresas y gobiernos extranjeros, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo reconoció que esos grupos interponen amparos para frenar la obra con el pretexto de que la gente se opone al proyecto, sin embargo, la verdad saldrá a flote.

"La gente lo quiere, tenemos problemas con los grupos de la llamada sociedad civil y con ambientalistas, incluso con grupos ambientalistas de la sociedad civil financiados por empresas extranjeras o por gobiernos extranjeros, pero de todas maneras no pueden porque la verdad siempre se va a abrir el paso", señaló.

López Obrador afirmó que la población de Veracruz y Oaxaca no tienen nada que temer con la construcción del corredor interoceánico y la rehabilitación de los cuartos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, porque no se actuará para perjudicar.

"No tiene nada que temer, que nosotros no vamos a hacer nada que los perjudique, que nosotros estamos para apoyarlos para ayudar al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, que no haríamos nada que les afectara, el Tren existe desde hace más de 100 años", expuso.

