Alcaldesa de Quintana Roo es denunciada ante la FGR por supuesta corrupción

La alcaldesa de municipio Benito Juárez, Quintana Roo, Mara Lezama, fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Fiscalía General de la República, por presuntos actos de corrupción al permitir la apertura de un casino.

Rafael Rodríguez López, presidente del Movimiento Nacional por la Seguridad y Procuración de Justicia, interpuso la denuncia contra la alcaldesa y quien resulte responsable pues aparentemente la apertura del casino Macao Cancún, de manera irregular al carecer de la autorización del cabildo cancunense.

Afirmó que está traicionando el mandato presidencial de no abrir más casinos.

“La presidenta municipal de Cancún María Elena Lezama está traicionando los principios de la 4T está traicionando al presidente Andrés Manuel López Obrador, al otorgar una opinión favorable para la apertura de un casino en Cancún cuando el único que puede autorizarlo es el Gobierno federal y ella autorizó sin el consenso del Cabildo Ella está traicionando los principios del presidente, no robar, no mentir, no traicionar, y ella está traicionando al presidente y al pueblo de Cancún y está engañando a todos los medios de comunicación”, aseveró.

alg

Sigue leyendo

Da TEPJF triunfo a Darwin Eslava al municipio de Coacalco

Morena en Veracruz afilia a 39 alcaldes electos de otros partidos

Gobernación y la caravana migrante firman acuerdo: estos son los 7 compromisos