Las mujeres vamos por todo, asegura la ministra Margarita Ríos-Farjat

Por primera vez la Suprema Corte de Justicia tendrá a dos mujeres al frente de la institución mexicana, serán Margarita Ríos-Farjat y Yasmín Esquivel las ministras de la SCJN.

En entrevista con Salvador García Soto para el programa Las Noticias de la Noche, a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group, Margarita Ríos-Farjat, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que es tiempo de las mujeres.

“Es una coincidencia muy afortunada, son tiempos de cambio coincide así que dos mujeres presidan las dos salas de la Suprema Corte de Justicia y bueno, me parece que las mujeres vamos por todo”, celebró.

Asimismo, explicó que tan solo en 2020 fueron resultas mil 624 asuntos y aseguró que hay desiciones muy relevantes en materia penal, familiar, discriminatorias, entre otras.

En cuento a la materia de migración reconoció que hay muchas aristas y que lo primordial es cuidar los derechos humanos de los extranjeros en México.

“En este caso, invalidas dos provisiones de la ley de inmigración que no estaban perfectamente regladas. Por ejemplo, había una ley que imponía como requisito que la persona no estuviera sujeta a un proceso penal, pero estar sujeto a un proceso penal no es lo mismo que haber tenido una sentencia firme, entonces creo que vulnera la presunción de inocencia y así lo determinó la sala, entonces se invalidó”, explica.

Finalmente, se dijo contenta por tener la guardia de la SCJN junto a Yasmín Esquivel. “Sacaremos la casta las mujeres en este periodo de receso”.

