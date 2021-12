Colectivo reporta 10 desaparecidos más en carretera Monterrey-Nuevo Laredo

El colectivo Todos Somos Uno, familiares de personas desaparecidas en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, Tamaulipas, reportó que han desaparecido 10 personas más en el tramo carretero tan sólo durante el mes de diciembre.

Saira Arevalos, parte del colectivo y hermana de una de las personas desaparecidas desde el mes de mayo en dicho tramo carretero, denunció en entrevista con Heraldo Radio Monterrey que familiares de personas desaparecidas en este mes, se han acercado con ellos para denunciar la situación.

Por lo que hizo un llamado a los ciudadanos que opten por viajar por la carretera hacia Tamaulipas, o que opten por ir a la frontera con Estados Unidos que eviten hacerlo por esta misma ya que continúan las desapariciones y el riesgo en la zona.

“Es alarmante, van 10, estamos a 14 y ya van 10 personas. En noviembre fueron 14 desaparecidos las últimas dos semanas, 25 en todo el mes, afortunadamente se logró localizar a una persona, un conductor de trailer, ya van dos que localizan, otro en diciembre. Pero siguen las desapariciones, la lista sigue aumentando, nos llegan las denuncias y no llegan buenas noticias, nos piden apoyo y orientación, y ya rebasamos nuestro límite”, denunció Arevalos.

“Nos llegaron del 2 y 3 de diciembre reportes de conductores de camiones de pasajeros de Ómnibus que desaparecieron, eso nos reportaron hoy. No sabemos si tenían gente en los camiones, pero sabemos que ellos no aparecen”.

Pidió también a las autoridades dar respuesta a las denuncias que han hecho, ya que suman más de 170 personas desaparecidas en el tramo hacia Nuevo Laredo, la mayoría operadores de trailer o comerciantes y trabajadores que debían viajar a Tamaulipas.

Hicieron un llamado a los ciudadanos que opten por viajar por la carretera hacia Tamaulipas (Foto: Especial)

Y condenó que ni la autoridad estatal de Nuevo León y Tamaulipas, ni la autoridad federal estén atendiendo las denuncias que han hecho.

“¿Cuál es la cifra importante para que actúen ya? Para que vayan a Tamaulipas. Desde hace un año se le pidió al Presidente y no han hecho nada. ¿Cuántas personas deben desaparecer para que puedan actuar? ¿Cuántas más?”, cuestionó la hermana de una de las víctimas.

“Vienen fiestas, y nosotros llorando. Un llamado al gobierno, se van de vacaciones, regalos, risas y nosotros puro llanto, no vamos a festejar. Estamos muertos en vida, no tenemos visa, la vida no continúa como la de los demás”, agregó.

Arevalos también reveló que los ministeriales e investigadores que llevan sus casos les han comentado que ellos mismos tienen miedo de investigar, por lo que insistió en la importancia de que la autoridad federal se involucre para encontrar soluciones ante el elevado número de desapariciones que continúan sucediendo.

En el caso de su hermano, Arevalo recordó que ellos encontraron el último lugar donde se detectó el GPS del celular, a 5 minutos de la empresa a donde debió acudir. Por lo que entregaron las evidencias a las autoridades, pero se negaron a recibirlas por haberse hecho “fuera de la ley”.

“Les dimos todo a manos llenas, y dicen que no fue investigación de ellos, no pueden aceptar las evidencias que tenemos nosotros. Pedimos más agilidad, son más de 170 personas que han desaparecido y siguen con sus protocolos”, condenó.

