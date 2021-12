Brindan atención a migrantes en la CDMX

La Ciudad de México ofrece atención integral a las personas que conforman la caravana migrante, principalmente, techo, alimentos, cuidados médicos y servicios de aseo, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina expuso que los 300 migrantes, de los cuales 246 son adultos y 75 niños o adolescentes, son atendidos en la Casa del Peregrino, en la alcaldía Gustavo A. Madero, pues se negaron a ser trasladados al deportivo Santa Martha, en Iztapalapa, acondicionado para recibirlos.

Aclaró que nunca fue intención de su gobierno impedir a la caravana ingresar a la Ciudad de México y dejó en claro que lo único que se buscaba es que su arribo fuera de manera ordenada.

Lo anterior, después de que policías y migrantes se enfrentaran en el Puente de la Concordia, donde hubo un saldo de 13 policías y tres extranjeros lesionados.

Sheinbaum Pardo garantizó que “ésta es una ciudad hospitalaria, que vamos a respetar –como siempre lo hacemos– los derechos humanos”.

Añadió que se hará una revisión del protocolo de actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y llevará a cabo modificaciones al mismo en caso de ser necesario.

Puntualizó que “dificilmente pudo haberse dado abuso policial, dado que la mayoría de los heridos son policías”.

Hasta el cierre de esta edición se habían aplicado 80 pruebas para detectar COVID-19, sin un solo caso positivo. Ningún migrante aceptó ser vacunado.

Ricardo Casco, de 42 años, salió a mediados de octubre de Honduras para buscar un mejor futuro para su esposa y sus tres hijos.

Como otros hondureños de la caravana, cuenta con un documento que lo acredita como apto para recibir asilo político, pues miembros de la Pandilla 18 lo han intentado matar por no unirse a ellos.

“Son los antimaras, ellos me quisieron matar y me dieron 24 horas para que me fuera de mi país y entonces nos venimos”, relató.