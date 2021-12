Reclaman mejorar monto presupuestal para el campo sinaloense

Para el dirigente del Congreso Agrario Permanente, Agustín Espiniosa Laguna, la propuesta de presupuesta presupuestal para el campo presentada por el Gobierno del Estado de Sinaloa para el año 2022 no satisface las espectativas porque ni siquiera se indexó el índice inflacionario y no se tomaron en cuenta propuestas para impulsar la tecnificación productiva.

Espinosa Laguna precisó que en reunión sostenida recientemente con el secretario de Agricultura, Jaime Montes Salas, se habló de la necesidad de considerar recursos para destinarlos a la tecnificación tendiente a eficientar el uso del agua con lo que se estaría en condiciones de no padecer problemas de sequía recurrente.

Sin embargo, dijo, definitivamente es muy pequeño el crecimiento del presupuesto, ni siquiera la inflación porque esta está alrededor del 7.13 por ciento y si te metes a revisar el presupuesto, te das cuenta de que lo único rescatable que viene ahí es el tema del fondo de compras anticipadas de coberturas porque lo revisas y ni siquiera viene lo de tecnificación para el campo.

Espinoza Laguna dijo que no es posible que se le destinen mil 600 millones de pesos para la construcción de un distrito de riego y solo le estén destinando 4 millones de apoyo para quienes ya están sembrando; además, no hay programa para rescate a los módulos de riego, no hay programas para estimular el ahorro de agua con la implementación de tecnologías

Ante la falta de incentivos reales, el dirigente agrícola consideró que los productores de Sinaloa se encuentran en una desventaja productiva frente a productores internacionales que producen los mismos cultivos pero que sí reciben estímulos a la producción

Frente a este escenario de falta de apoyos sustantivos al campo, el dirigente consideró como un contrasentido el discurso nacional y estatal de buscar la autosuficiencia alimentaria pero se deja sin elementos para elevar la productividad y esto aunado al incremento de hasta un 300 por ciento de incremento en los insumos.

mgm