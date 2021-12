Hay saldo blanco en ceremonia de la Virgen de Guadalupe: Martí Batres

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, comentó que a la Basílica de Guadalupe ha recibido desde el miércoles 1 y hasta las 9 horas de este domingo 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe ha recibido a un millón 929 mil 115 visitantes, de acuerdo con el último corte, al comenzar el día.

Además, se han dado más de mil 793 atenciones médicas; sin embargo, no se ha reportado ningún caso de covid-19 ni se ha dado ningún traslado de emergencia por causa grave a algún a un hospital de la capital.

En entrevista para El Informativo Fin de Semana de El Heraldo Radio, aclaró que las atenciones médicas han sido porque las personas se torcieron un tobillo, por el cansancio que experimentan después de tanto caminar o por el frío.

"Los incidentes que se han tenido son menores, realmente no ha habido incidentes; siete personas se extraviaron, ya fueron encontradas y se han destinado más de 100 mil litros de agua tratada para mantener sanitizado y limpio el lugar. Esos son algunos de los datos que tenemos en la acumulación de hechos a lo largo de esta jornada", detalló.

Agregó que durante la noche del 11 al 12 de diciembre es cuando más se ha intensificado la afluencia de peregrinos, pero todos han cumplido en circular por la Basílica, realizan sus oraciones, dan su agradecimiento y salen del recinto religioso, para que otros asistentes puedan arribar.

Batres indicó que esta ceremonia fue un caso único, ya que fue muy diferente a la de 2020 y a la de años anteriores; sin embargo, destaca que ya no fue virtual.

"Se está dando de manera exitosa sobre todo gracias a la gente que ha sido responsable, ha llevado su cubrebocas, está circulando rápidamente, no está acudiendo con personas que se encuentren sin su cuadro de vacunación", señaló.

Batres recordó a los interesados en asistir que si no cuentan con el cuadro completo de vacunación, lo mejor es no ir, no acudir con menores de edad que no están inmunizados, llevar cubrebocas y un repuesto, y no quedarse a pernoctar en el lugar.

Acciones de seguridad

En módulos de atención ubicados en puntos estratégicos, se ha distribuido a los feligreses gel antibacterial, cubrebocas y 129 mil 250 litros de agua potable, mientras que personal de limpieza de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) ha retirado 421 toneladas de basura y desechos sólidos.



En “Bienvenido Peregrino” participan alrededor de 9 mil servidores públicos de SECGOB, SSC, SGIRPC, SOBSE, SEDESA, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) y de Movilidad (SEMOVI), así como el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Heroico Cuerpo de Bomberos y Locatel, con apoyo de trabajadores de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene el despliegue de 3 mil 100 elementos policiales y 220 vehículos oficiales, así como dos ambulancias y nueve paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para el resguardo, apoyo y auxilio de los feligreses y la ciudadanía en general que habita o transita por la zona.

Aunado al despliegue operativo en tierra, personal de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, realiza sobrevuelos de prevención y vigilancia en la zona norte de la ciudad, para informar de manera oportuna cualquier incidente o afectación que se observe desde el aire.

Con información de Jorge Almaquio

