Adultos mayores en Colima hacen largas filas por vacunación de refuerzo contra Covid-19

Más de 5 horas tardaron adultos mayores de 60 años para vacunarse contra la Covid-19 este domingo, en el macrocentro de la capital del estado, debido a la gran cantidad de personas que acudieron por su dosis de refuerzo, quienes hicieron una larga fila que daba vuelta a la manzana.

La llegada de personas a la cancha de Handball de la Unidad Morelos, en Colima, inició desde las 04:00 horas, después de que ayer muchos adultos cuya letra de apellido de la A a la I, que no alcanzó a inmunizarse, acudieron hoy, lo que aumentó aún más la afluencia, junto con las personas de la G a la N.

Ante esta situación el gobierno del estado anunció la ampliación del horario de vacunación para terminar a las 17:00 horas, en lugar de las 15:00 horas.

Sin embargo la inmunización no inició a las 08:00 horas como estaba programada, sino casi una hora después, pero en el caso la fila de vehículo lo hizo hora y media tarde.

Esto ocasionó caos vial y que agentes, sin conocer que se trataba de una fila, retiraran los vehículos, pero una vez que fueron a preguntar, un servidor de la nación le dijo que si quería quitarlos hiciera lo conveniente, pues hacían lo posible ante la falta de personal.

“Un agente nos sacó de la fila, le dije que fuera a preguntar pero no me hizo caso, me di la vuelta y cuando llegué había aún más carros, no hay de otra, mi mamá está postrada y es la única forma de traerla”, confesó molesto un conductor.

La tardanza causó descontento y desesperación entre los asistentes, entre ellos quienes estaban en la fila de adultos en silla de ruedas o con andadera, quienes acusaron que dejaron pasar a personas sin que fuera su turno.

Además a lo largo de la jornada se reportó que hubo quienes se sintieron mal por la espera, adultos desmayados y otros más que se cayeron.

Uno de esos casos se registró alrededor de las 13:00 horas en la Avenida Universidad, casi en la esquina con Camino Real, donde una mujer de avanzada edad, a quienes su hijos la llevaban sentada sobre una andadera, se cayó después de que una de las ruedas se atoró en el pavimento.

Su hijo recriminó que a ella no la quisieron vacunar en el coche, pues le dijeron que era sólo para personas postradas.

Una vez que realizaron la fila, por alrededor de cuatro horas, los adultos mayores accedieron a la cancha, donde por media hora más hicieron una fila más de pie. Ya en las sillas esperaron alrededor de 30 minutos para el registro y 20 minutos más para la vacunación. La mayoría se retiró sin esperar la media hora que se pedía para detectar alguna reacción.

