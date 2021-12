Inexplicable que el IECM no haya entregado prerrogativas a los partidos en los últimos dos meses: Martí Batres

El hecho de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no haya entregado prerrogativas a los partidos políticos en los últimos dos meses es inexplicable, afirmó el Secretario de Gobierno, Martí Batres.

En conferencia de prensa, en compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el funcionario capitalino explicó que el Congreso local aprobó mil 586 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2021, incluso hubo una ampliación presupuestal de 100 millones de pesos más. En este caso, 470 millones son para las prerrogativas de los partidos políticos.

"Por ley, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene que entregar estos recursos a los partidos políticos, es muy inexplicable que el Instituto Electoral de la Ciudad de México no haya entregado esas prerrogativas a los partidos en los últimos dos meses, les debe dos meses a los partidos políticos", afirmó Batres.

El Secretario enfatizó que el Gobierno local ha cumplido con la entrega de recursos al órgano electoral.

"Lo que ha fallado es el Instituto, que no ha entregado los recursos a los partidos políticos. Era perfectamente posible que de mil 686 millones de pesos, 470 millones fueran destinados a los partidos, desde el punto de vista administrativo no había lugar para que no le alcanzara al Instituto", dijo.