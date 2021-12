AMLO aseguró que el gobierno de Israel apoyará la extradición de Tomás Zerón :"Para que no haya impunidad"

Chihuahua, Chihuahua.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de Israel respondió en positivo a su solicitud de extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.

En septiembre de este año, López Obrador envió una carta al primer ministro, Naftali Bennett, para solicitar apoyo y acelerar la extradición de Tomás Zerón, quien es señalado en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"Informar que envié una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona a refugiarse y le pedí que ellos no podían por la historia del pueblo prestarse a proteger a violadores de derechos humanos, y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad", aseguró.

Los gobiernos de México e Israel no tienen convenio de extradición, por lo que el ex funcionario de la PGR no ha podido ser extraditado de aquel país.

En la carta, el jefe del ejecutivo federal le expuso al primer ministro israelí que Tomás Zerón es uno de los más altos funcionarios que operó la colusión criminal y cometió tortura, por lo que fue imputado por un juez a través de una orden de aprehensión que está ratificada por la Interpol.

