Pablo Gómez no va por “cacería de brujas” en la UIF: Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, rechazó que Pablo Gómez Álvarez comenzará “una cacería de brujas” al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de ser recién nombrado en el cargo tras la renuncia de Santiago Nieto Castillo.

En entrevista desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, este martes el legislador exaltó la trayectoria profesional, política y moral de Gómez Álvarez, agregando que “lo ha demostrado desde sus inicios en las luchas estudiantiles, y ha sido consecuente en su vida personal y yo creo que va a ser un buen trabajo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera”.

A pregunta expresa de que, si el nuevo titular de la UIF va por una “cacería de brujas” contra políticos de oposición, el legislador poblano lo rechazó.

“No, por eso les digo, nosotros podemos decir cualquier cosa, pero no es faccioso, es un hombre de convicciones firmes, un hombre honesto, un hombre que ama profundamente a México, que ama a las instituciones de este país, que las respeta, que puede haber discrepancia, pero en el caso de Pablo Gómez nadie puede poner en duda que pueda actuar de manera dolosa o que pueda actuar de manera facciosa”, dijo.

También se le preguntó a Mier si asistió a la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey en Antigua, Guatemala, a la que asistieron 300 invitados, entre ellos políticos, empresarios y otros, y que tras la polémica que suscitó el evento detonó en la renuncia de Nieto a la UIF.

“No, no, me… este… no me gusta asistir a eventos sociales, no, muy familiares solamente”, contestó.

Mier también se limitó a opinar si la renuncia de Santiago Nieto fue “exagerada”, pues su boda se trató de un evento privado.

“Eso hay que preguntarle a Santiago Nieto, en ese sentido yo me reservo, no acostumbro hacer una opinión o juzgar, sobre todo de quienes son funcionarios de un Poder ajeno a la Cámara de Diputados”, respondió.

Arremete contra el INE

Ignacio Mier Velazco, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) contará con los recursos suficientes para el siguiente año, aun cuando la Cámara de Diputados no le apruebe el monto que le solicitaron; dijo que el órgano electoral cuenta, además, con tres fideicomisos que superan los 2 mil 500 millones de pesos que podrían utilizar las consultas populares.

Las declaraciones del morenista se dan después de que se aprobara el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, con un recorte de 4.9 mil millones de pesos al INE para el siguiente año; también, ante la advertencia del consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, de poner en riesgo la realización de la consulta de Revocación de Mandato a falta de recursos.

“El próximo año va haber elecciones en sólo seis estados de la República, no va haber elecciones para el Congreso locales, ayuntamientos, gobiernos estatales, es la consulta solamente. Y el presupuesto, con relación al 2020, tiene un crecimiento del 13.9 por ciento.

“Pero adicionalmente, ustedes deben saberlo, el INE tiene 3 fideicomisos de ingresos adicionales, uno por la venta de servicios, todos los datos biométricos, todos los datos de seguridad no sirven para votar, a nadie nos pasan por un lector óptico, los códigos que tiene nuestra credencial para votar con fotografía, solamente identifican la foto , todos los códigos excepto uno, no sirven para votar, sirven para identificar, sirven para hacer contratos en la agencias automotrices, sirven para los bancos, sirven para hacer contratos con otras dependencias, para la notaria y todo eso lo cobra el INE y tienen fideicomisos”, dijo.

También acusó que el INE tampoco informa sobre lo que cobra el INE por sus servicios a los organismos electorales de los estados.

“El INE tiene economía. La Cámara de Diputados, lo que no ejerce lo remitimos a la Tesorería lo regresamos, el INE no, entonces el INE tiene fideicomisos que tienen recursos por más de 2 mil 500 millones de pesos, tienen dinero suficiente”, expuso Mier.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

