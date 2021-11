Estudiantes de Unison reciben reconocimiento internacional por estudio de contaminación automotriz

Al demostrar que los catalizadores de los automóviles siguen emitiendo partículas que contaminan el medio ambiente, aunque su función será reducirlas, Sofía Elena Navarro Espinoza, estudiante del Doctorado en Nanotecnología de la Universidad de Sonora ganó el primer lugar en ponencia en la “Conferencia de estudiantes sobre geología médica y salud ambiental, edición Latinoamérica”.

Sofía Elena es egresada de la licenciatura y maestría en Geología y Ciencias; y actualmente cursa el doctorado. Ella presentó la investigación “Identificación de nanopartículas y micropartículas refractarias de convertidores catalíticos en polvo: un contaminante emergente en entornos urbanos”.

Explicó que el catalizador es el dispositivo colocado en los automóviles con el objetivo de que los gases que genera el motor no sean tan tóxicos para el medio ambiente, es fabricado con materiales especiales para hacer la conversión de los contaminantes como monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos no quemados (HC).

Sin embargo, Sofía Elena Navarro demostró que a medida que pasa el tiempo, tanto por su uso, la ubicación en la parte del escape, las altas temperaturas, baches y los topes de las calles, el catalizador sufre desgaste y pierde eficiencia, por lo cual no convierte debidamente estos contaminantes y daña al medio ambiente.

Sofíe Elena Navarro ganó el primer lugar gracias a su estudio sobre los catalizadores

FOTO: Especial

Además, los materiales con los que están hechos son platinoides, dióxidos de cerio y zirconio, los cuales también se van deshaciendo y se desagregan en pequeñas partículas micrométricas y nanométricas, las cuales se incorporan al medio ambiente, y si se acumulan en la atmósfera pueden causar un serio daño a la salud humana.

Precisó que en su estudio se analizaron muestras del suelo sonorense, con estudios espectroscópicos, microscópicos y difracción de rayos X, y lograron demostrar que ya existen partículas con los que están hechos los catalizadores ya en el medio ambiente de Sonora.

Recalcó que lamentablemente en Sonora no existe una legislación ambiental que regule el uso de catalizadores en los automóviles, algo que debe ser necesario para evitar la contaminación que estos generan al ambiente, viendo la gran cantidad de vehículos que circulan en las ciudades. Señaló que la recomendación es cambiarlos cada cinco años; como, dijo, se obliga en otras ciudades del mundo.

