Denuncian al Instituto Valladolid por encubrir a presuntos abusadores sexuales

Colectivos feministas se manifestaron afuera del Instituto Marista Valladolid, tras denunciar que la institución encubrió a un presunto abusador sexual luego de que la víctima denunció el hecho ante los directivos del plantel educativo y estos hicieron caso omiso a la denuncia.

La madre de la joven víctima, Geraldine "N", explicó que en el año 2019 su hija "V" denunció ante las autoridades de la preparatoria el abuso sexual y hostigamiento perpetrado por un compañero de clase, ante la denuncia los directivos decidieron canalizarla al departamento de atención psicológica, en donde se le negó la consulta.

El acto de abuso sexual que denuncia la joven se llevó a cabo en una fiesta externa a la institución, por lo que las autoridades del plantel desestimaron la denuncia, aún y cuando la víctima presentó un escrito avalado por una asociación de protección a víctimas denominado "He for She".

Aunado al hecho, la madre de la víctima aseguró que la menor comenzó a ser molestada por otros compañeros así como docentes del plantel, quienes hacían apología del delito, culpando a las víctimas por el trato que recibían.

Ante la situación de violencia y hostigamiento que sufrió la joven, la familia de misma decidió que la menor dejara la escuela y perdiera el ciclo escolar, pues el trato que vivía "era inhumano y revictimizante".

Dos años después del hecho, la madre de "V", Geraldine puntualizó que ya se presentó una denuncia de carácter penal en contra del presunto abusador, sin que hasta el momento se haya avanzado en la carpeta de investigación, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán les mencionó que no había pruebas suficientes para girar una orden de aprehensión.

En este sentido, la madre de la víctima señaló que las autoridades hacen caso omiso a la denuncia debido a que se presume que el presunto agresor es nieto de un ex gobernador del estado de Michoacán, quien cuenta con el respaldo de las instituciones para desestimar las acusaciones.

En tanto, el Instituto Marista Valladolid condenó cualquier hecho de violencia en contra de miembros de su comunidad educativa, sin embargo, reiteró que los hechos ocurrieron al exterior de la institución educativa por lo que se deslindaron del hecho.

alg

