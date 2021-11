Doña María tiene que dormir en una caja de cartón tras perderlo todo en un incendio

En una etapa que se caracteriza por la ilusión de recibir la Navidad, doña María Guadalupe Cortez Castillo, de 67 años de edad, podría pasar las fiestas de fin de año durmiendo en una caja, junto a los restos de lo que fue alguna vez su casa.

El motivo de esto fue esto fue el incendio que redujo a cenizas su hogar, el cual logró levantar durante años de trabajo pepenando en las calles del municipio de Altamira, Tamaulipas.

El domicilio, o lo que queda de él, se ubica en la calle Ignacio Zaragoza esquina con Guadalupe Victoria de la colonia Lázaro Cárdenas, donde el incendio arrasó con su humilde vivienda junto con todas sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles y la única esperanza que tiene se concentra en la solicitud que hizo a las autoridades y a la población en general para ayudarla a reconstruir su vivienda.

De las llamas no se salvó ni el triciclo que usaba para trabajar, ya que las llamas obtuvieron el combustible propicio para operar gracias a la madera y láminas con la que estaba construida su casa.

"No se leer y también se quemaron todos los papeles, yo tengo 67 años, ninguna autoridad será acercado y yo les pido ayuda a los que quieran ayudarme, una vecina me ayudó a apagar el fuego, hay vecinos que me han traído algunas cosas", relató la mujer a medios de comunicación.