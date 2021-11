Adrián LeBarón duda que los 5 detenidos por homicidio adquieran sentencia

Este jueves 4 de noviembre se llevará a cabo una concentración en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México en honor a todas las víctimas de la violencia en el país, pero también en conmemoración de los dos años de la masacre ocurrida en el municipio de Bavispe, Sonora, donde presuntos integrantes del crimen organizado, asesinaron a miembros de la familia LeBarón.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Adrián LeBarón explicó que con esta concentración buscan hacer visible que existen víctimas, que están viviendo el proceso de la justicia en el país.

"Hoy tendría casi tres años"; Adrián LeBarón recuerda a sus nietos con emotivo mensaje.

"Yo por eso invito a las víctimas de todas las violencias de México, que vengan a caminar conmigo. Es trascendental, porque dónde más vamos a lograr exponer ese dolor. Este es el segundo aniversario luctuoso de mija", expresó.

Destacó que busca que se haga de este el día de luto nacional, y "que todos levantemos esa voz y que no nos lo ataquen desde la mañanera o donde sea".

"No hay ningún sentenciado": integrantes de la familia LeBarón cuestionan declaraciones de AMLO

Respecto a los responsables de la masacre, comentó que es difícil explicar y sacar conclusiones, hay 25 detenidos, y en donde no puede participar en las carpetas de investigación, solo en las audiencias, de los cinco que están vinculados por homicidios, pero a los otros 20 los tienen por la masacre de su hija; sin embargo, la imputación derivó por el delito de delincuencia organizada, mientras que él quedo como "cero a la izquierda".

Finalmente, indicó que continúa inconforme en su caso, ya que de los 25 detenidos solo hay cinco por homicidio y sin embargo no cree que adquieran sentencia.

"Como ciudadanos debemos ser más conscientes y no dejarle la bronca a un juez o ministerio público que es vendible", expresó.

¿Qué ocurrió con la familia LeBarón?

En noviembre de 2019, un grupo del crimen organizado asesinó a tres mujeres y seis niños integrantes de su familia. El ataque se registró cerca del rancho La Mora, en Sonora, en los límites con el estado de Chihuahua, lugar donde los LeBarón y otras familias mormonas cuentan con una comunidad desde hace años.

Más tarde, en entrevista con Adela Micha, los integrantes de la familia, Shalom Tucker, Miriam Jensen, Rosa, Adrian y Julián LeBarón, hablaron sobre el caso ocurrido hace dos años, así como de las agresiones que han sufrido por el narcotráfico.

Durante la entrevista, Miriam recordó la muerte de su esposo Benjamín LeBarón a manos de un grupo criminal que entró a su propiedad, quien le disparó después de tratar de defender a su familia.

Abierto, el caso LeBarón

"Lo ví hincado ahí en la puerta y había un sicario ahí también vestido como policía".

Durante esta agresión, dijo, los falsos uniformados rodearon su casa, amedrentaron a uno de sus vecinos y dispararon en contra de un grupo de sus familiares que llegaba al lugar en camioneta.

Desde una habitación, narró, se quedó encerrada en una habitación junto con sus cinco hijos, rezando para que pasara el momento. Los criminales, dijo, buscaban armas y dinero. Uno de ellos, dijo, trató de abusar sexualmente de ella, sin importarle que tenía entre los brazos a su hijo recién nacido.

Al final de esto, comentó su hermano Luis y su esposo Benjamín fueron llevados en una camioneta después de que llegaran más camionetas con integrantes de la familia. A dos kilómetros de este lugar asesinaron a los dos.

Detenido por masacre de los LeBarón enfrenta 2 órdenes de aprehensión: FGR

Julián LeBarón aseguró que para acabar con el ciclo de violencia es necesario lograr la unión nacional para exigirle al gobierno. Indicó que hay videos con la identidad de los agresores e inclusive han sido identificados, pero que no hay ninguna persona juzgada por estos hechos.

Adrián LeBarón explicó que la familia ha estado en tres ocasiones frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y con el fiscal, pero que no ha habido avances más que 25 detenidos, pero ningún sentenciado.

Explicó que debido a que el multihomicidio del 4 de noviembre de 2019 está relacionado con el crimen organizado, no se les ha dejado ver la carpeta de investigación. Agregó que son ellos los que han buscado evidencias en el caso y no las autoridades. Agregó que su familia es perseguida por dar a conocer la violencia en México y además no son ellos los únicos que han sido atacados en el país.

Sigue leyendo:

Adrián LeBarón duda que los 5 detenidos por homicidio adquieran sentencia

Capturan a "El 18", presunto sicario relacionado con la masacre de la familia LeBarón

El Tolteca, presunto autor del ataque a la familia LeBarón, es vinculado a proceso