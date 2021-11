400 docentes han perdido la vida por Covid-19 en Tamaulipas

En Tamaulipas ya suman 400 los maestros que han perdido la vida por complicaciones generadas por el Covid-19, por lo que el SNTE exige a la Federación la aplicación de una vacuna de refuerzo, que sea avalada por la Organización Mundial de la Salud, insistió el Secretario General de la Sección 30 José Rigoberto Guevara Vázquez.

Previo a sostener una reunión con maestros de Tampico, dejó en claro que con la salud no se juega y que es necesario que la Secretaría de Educación se haga responsable de todo lo que implica el regreso a clases.

Manifestó que es urgente sobre todo porque se espera la cuarta ola de contagios y está el riesgo de la nueva variante del virus "con la salud no se juega, si bien la Secretaría ha dado algunos kits a las escuelas es insuficiente, si se ha hecho el esfuerzo pero no se ha cumplido al cien en las instituciones, las escuelas no tienen las características adecuadas".

El líder de los docentes aseguró que lo adecuado es que se destine un presupuesto para cada escuela y no le dejen la carga a los padres de familia, ya que muchos se quedaron sin empleo con la pandemia y su situación económica es complicada, aunado a que hay productos muy caros.

"Que la secretaria se haga responsable de tener insumos constantemente en la institución, son los que deben tener el mantenimiento en las instituciones, que no se lo deje a los padres de familia, con kit tan pequeño quieran mantener el ciclo escolar, no se puede, por eso le pedimos que apliquen el presupuesto necesario, no he visto que le destinen una cantidad a cada escuela para su mantenimiento mensual, no se ha cumplido al cien con la entrega de kits, sólo basta voltear a las escuelas", puntualizó.

Guevara Vázquez refirió que de acuerdo al diagnóstico que tiene el sindicato, el 80 por ciento de las escuelas no están en condiciones de regresar a clases presenciales, pese a ello, la Secretaría de Educación de Tamaulipas indica que habrá regreso a clases en febrero.

