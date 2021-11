¿Cynthia Klitbo quiere olvidar Rey Grupero con su actual pareja? ESTO respondió | VIDEO

Pese a los rumores que aseguran que solo mantiene un romance con Juan Vidal para olvidar su amorío con Rey Grupero, la actriz Cynthia Klitbo presume lo enamorada que está de su pareja.

Fue durante su encuentro con la prensa en un evento que se realizó en la Ciudad de México, que la actriz de 54 años de edad hizo oídos sordos al escuchar el nombre de su ex y comentó:

Inmediatamente después, la villana de las telenovelas manifestó que, pese a que conoció a Juan hace más de 20 años, es hasta ahora que la vida los volvió a juntar

Respecto a cómo inició su romance con Juan Vidal, Klitbo explicó que los habían contratado para un proyecto en Perú, aunque ya se habían conocido antes y tuvieron una relación cuando él tenía 21 y ella 31.

Antes de retirarse del lugar, la artista de 54 años aseguró que por el momento no piensa en contraer nupcias con su novio.

“Nunca se sabe lo que el destino va a deparar mañana, no hay que decir sí o no, no sabemos, además yo no decido sola esas cosas. Llevamos dos meses, y al rato me van a preguntar ¿cuándo tenemos hijos?”.