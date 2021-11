Pobladores bloquean la autopista Toluca-Naucalpan por incumplimiento de acuerdos y obras

La autopista Toluca-Naucalpan fue bloqueada, en ambos sentidos, durante la mañana de este lunes, luego de que comuneros y ejidatarios del poblado de Francisco Xochicuautla de Lerma, acusaron de un supuesto incumpliendo de acuerdos por parte de la empresa concesionaria.

La movilización, comenzó alrededor de las 10 de la mañana, cuando un grupo de vecinos de dicha comunidad, que se oponía a la autopista, se plantó a la altura del kilómetro 16 de dicha vialidad.

Los inconformes liderados por José Luis Fernández exigieron a la empresa que ganó la concesión de la vía de cuota exigieron que cumpla con los pagos que les adeuda, con las obras que habían pactado, entre ellas dos puentes peatonales y otros acuerdos.

Recalcaron que esos puentes peatonales servirían para que la gente pueda tener acceso seguro a sus bosques y de otras especies, además de las reparaciones de daño a viviendas afectadas por la construcción de la carretera y un proyecto de desarrollo integral.

Los que se encontraban en la zona mencionaron que la tierra no se vende y que la lucha de los pueblos continúa, además amagaron con que esta es solo la primera actividad que harán para exigir que cumplan con los acuerdos.

"Han sido omisos a las demandas de la comunidad y a cumplir con los acuerdos que ellos mismos firmaron", lamentaron algunos de los integrantes del bloqueo.

Un grupo de vecinos de la misma comunidad, aseguraron que la movilización no es justa ni legítima porque no todos estuvieron de acuerdo con la conclusión de dicha obra que calificaron de irregular y en la que no todos estuvieron de acuerdo.

Por ello llamaron a la gente a evitar integrarse a la movilización que aseguraron no representa a toda la comunidad ni al consejo supremo.

La obra fue inaugurada el 21 de octubre de 2020, la cual tuvo retraso al menos nueve años.

