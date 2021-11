María del Pilar Gómez y nueve exfuncionarios más son citados ante irregularidades administrativas

Ante la serie de irregularidades encontradas en el Ayuntamiento de Victoria como obras no ejecutadas, inconclusas y con fallas técnicas así como falta de documentos, ingresos no reportados, adeudos no justificados y otras deficiencias, el Ayuntamiento de Victoria citó a la exalcaldesa María del Pilar Gómez Leal, el ex gerente de la Comapa, Gustavo Rivera Rodríguez y otros exfuncionarios.

La ex presidenta municipal María del Pilar Gómez fue citada para justificar el gasto de 600 mil pesos en las oficinas de la presidencia al no encontrarse documentos que compraran tal gasto.

En la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria se detectaron adeudos injustificados por 400 millones de pesos, por lo cual ha sido requerido el exgerente Gustavo Rivera Rodríguez.

Además se han requerido para declarar al ex tesorero, Arturo Vela Palacios, al ex director de Ingresos Oskar López Méndez, el exsubdirector de Administración Issac Ignacio Cervantes Nava; Javier Antonio Mota Vázquez, director de Bienestar Social; Jhonny Antonio Rodríguez Solís, ex jefe del departamento de Servicios Complementarios; Eder Manuel Aguilar Gallegos, jefe del departamento de Barrido Mecánico y Manual; Jorge Arturo Jiménez del Carmen, jefe de Alumbrado Público. Además Edna Dirna Rodríguez Maldonado.

En obras de pavimentación las irregularidades son por un millón 10 mil 734 pesos al quedar varias calles sin pavimentar, en diversos sectores de la ciudad.

La exfuncionaria fue cuestionada respecto al gasto injustificado de 600 mil pesos

A través de empresas fantasmas salieron del Ayuntamiento de Xicoténcatl González Uresti una cuantiosa cantidad de recursos así la empresa Conocedores y Asesores radicada en Metepec, estado de México cobró ocho millones 568 mil pesos por devolución del ISR de los trabajadores, siendo un tramite que puede realizar la Tesorería Municipal.

Tan solo por la elaboración de proyectos de construcción de bardas, chimeneas y otras obras Francisco Javier Guerrero cobró tres millones 577 mil pesos.

La empresa GEE Estrategia y Consultores cobró 9 millones 932 mil pesos por concepto de asesoría de administración de recursos federales siendo que existen manuales y reglas de operación para tales fondos.

Además, cajas recaudadoras externas para la realización de diversos cobros no reportaron todos los ingresos y al contabilizar se presentaban alteraciones.

En total son 10 las personas citadas a solventar la serie de observaciones encontradas en el proceso de entrega-recepción. Hasta ahora no se ha cuantificado a cuanto el monto de todas las irregularidades.

