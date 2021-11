Cambian sede de vacunación en Culiacán ante incremento de la demanda

Ante el incremento de la demanda de vacunas para jóvenes de 15 a 17 años en la ciudad de Culiacán, se decidió cambiar la sede para mejorar la atención pasando de la explanada del Hospital Regional del IMSS a las instalaciones de la Novena Zona Militar informó el secretario de Salud.

Héctor Melesio Cuén Ojeda, dio a conocer que en Culiacán se cambiará la sede para continuar con el proceso de vacunación a los menores de 15 a 17 años de edad, y será en las instalaciones de la 9na. Zona Militar, ya que se cuenta con un mayor espacio para la comodidad de los jóvenes y sus acompañantes.

Estableció que esta nueva estrategia se determinó luego de ver la respuesta positiva de parte de la población en este rango de edad al acudir a la vacunación, pues tan solo en el primer día se registraron más de 6 mil jóvenes vacunados.

Felicidades a todas las y los jóvenes porque se animaron, porque en este momento están siendo responsables, en este momento se están defendiendo ustedes, pero lo más importante, son generosos con el prójimo en este momento, de tal manera que debido a la gran demanda que se tuvo el día de ayer de cambiar lo que es la sede de vacunación de la explanada del Seguro Social donde está el teatro óscar Liera a la 9na. Zona Militar porque hay más espacio, porque las y los jóvenes vienen acompañados por un tutor y en ese tenor aquí hay mucho espacio, más comodidad, hay suficiente vacuna de la farmacéutica Pfizer, hay mucha vacuna, no se desesperen pero hay que asistir a la vacunación, joven no desperdicies esta gran oportunidad, todo mundo a vacunarnos”, expresó.

A partir de este viernes 26 de noviembre la vacunación dará inicio a las 8:00 de la mañana en Culiacán (instalaciones de la 9na Zona Militar), Los Mochis (Hospital Gineco-Pediátrico No. 2) y Mazatlán (Hospital Regional Militar de Especialidades).

El responsable de la salud en Sinaloa, afirmó que no debe de haber temor de parte de la población de que se agotará la vacuna para este grupo de edad, pues recordó que hace unos días se recibió en la base área militar una remesa de 73 mil 710 dosis y se tenía en inventario más de 40 mil de tal manera acuerdo al ritmo que llevamos no va a ver problema así que la gente no se mortifique.

mgm