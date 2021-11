Pescadores demandan Enrique Peña Nieto por corrupción tras derrame de hidrocarburos en 2010

Más de 30 mil pescadores de la región del Golfo de México, que se vieron afectados por un enorme derrame de hidrocarburos ocurrido en 2010 por la explosión de la plataforma DeepWater Horizon de la empresa petrolera British Petroleum (BP), demandaron al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, por actos de corrupción luego que 'negoció' no continuar con la demanda que previamente habían tramitado los hombres del mar mexicanos, así declararon los abogados Juan Jorge Olvera Reyes y Horacio Polanco Carrillo.

En la querella también se incluye, dijeron, al ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y otros que resulten responsables, debido a que aceptaron un pago de 25 millones de dólares 'como indemnización', pero que no se sabe ni dónde están.

La demanda fue presentada el año pasado ante la Fiscalía General de la República, a fin de que se castigue a estos y más ex funcionarios federales que dejaron en la orfandad a los pescadores, pese a que la petrolera británica BP sí indemnizó a sus pares de Estados Unidos con cantidades que van de los 5 mil dólares a los 10 mil dólares.

"La demanda penal es contra algunos ex funcionarios federales por haber firmado un 'convenio' que resultó lesivo al interés patrio, están señalados el ex secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso, el ex embajador mexicano (en Estados Unidos), Gerónimo Gutiérrez, y el representante de BP en la Unión Americana, William Noble, porque firmaron un convenio por 25 millones 500 mil dólares, donde BP le pagó a México por gastos, gastos, imagínense, esa cantidad es irrisoria, fue un convenio lesivo, arbitrario, injusto que debe declararse nulo por tener tantos vicios, donde los funcionarios públicos se tomaron atribuciones que no tienen otorgadas", precisó el abogado Horacio Polanco Carrillo.

La demanda fue presentada el año pasado ante la Fiscalía General de la República, a fin de que se castigue a estos y más ex funcionarios federales (Foto: Especial)

Por su lado, el abogado Juan Jorge Olvera Reyes explicó que existe una denuncia que se presentó el 2 de septiembre de 2020 ante la FGR, turnada ya a la Fiscalía Anticorrupción en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex canciller mexicano, donde se da a conocer que el primer pago de los 25 millones de dólares fue en el mes de marzo de 2018 y el segundo el 30 de noviembre de 2018, último día de labores de la pasada administración federal.

"Les debo decir que esto se desprende de dos temas, un tema de corrupción, donde supuestamente México hizo un convenio para retirar la demanda existente en Estados Unidos por ese daño ecológico, que algunos han conocido por una película 'Horizonte Profundo', entonces aquí hubo un daño ambiental enorme en las costas mexicanas, y consecuentemente a los pescadores que son los que han sufrido; en EU sí hubo consecuencias legales, se pagó a pescadores, se pagó a empresas, se pagó al mismo gobierno por parte de la empresa BP, y México hizo un reclamo, pero casualmente se arregló en los últimos meses del gobierno de Peña Nieto, se hizo un pago de 25 mdd, que no se sabe su destino o cómo lo gastaron", completó.

Más adelante, acompañado de pescadores afectados, el abogado Horacio Polanco Carrillo aseguró que las pérdidas que han resentido los 30 mil pescadores en estos 10 años desde que ocurrió el derrame y en particular por bajas capturas, ascienden a por lo menos 800 millones de dólares.

Sigue leyendo:

Captan a Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz en lujoso hotel de Roma: lo confrontan y lo insultan

El lujoso festejo de cumpleaños de Tania Ruiz con Peña Nieto: hotel 5 estrellas en Roma y cenas con champaña

El día que Peña Nieto viajó a Reino Unido: 200 invitados, vestidos Dolce & Gabbana y cenas con la reina