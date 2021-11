Comisión de Justicia del Senado aprueba idoneidad de candidatos a la SCJN

La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó este viernes el dictamen que declaró idóneos a los tres candidatos a ocupar la vacante que dejará el ministro José Fernando Franco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y lo envió al Pleno para su votación.

El dictamen fue aprobado minutos después de que concluyeran las tres comparecencias por separado, duraron casi siete horas en conjunto. La discusión estaba prevista en otra sesión para que los legisladores analizaran la propuesta, pero con el voto en contra del PAN, se modificó el orden del día para proceder a la votación.

El senador panista Damián Zepeda acusó de una “acelerada” dictaminación, pues dijo que se está tomando a la ligera la elección del ministro.

“No anden llorando mañana lo que no se defienda con votos hoy porque este voto, este voto es el voto definitivo, con este voto se logran ya cuatro ministros y ministras puestos en este sexenio con mucha afinidad al presidente, de hecho ya tiene cuatro porque ha tenido el voto de otro ministro, afortunadamente uno de ellos ha estado más autónomo en sus decisiones. Entonces, mañana no nos quejemos de decisiones fuera de lugar si hoy no defendemos y nos aseguramos que tenga autonomía y dependencia estos perfiles”, dijo.

El ministro Julio Menchaca, presidente de la Suprema Corte, defendió que la comisión ha llevado un trabajo detallado de análisis de los perfiles de los candidatos a la Corte, que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidiendo que son elegibles para el cargo, y dijo que la palabra final deberá estar en el Pleno.

Cabe señalar que el líder de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, dijo que esperan discutir el próximo martes el dictamen en el Pleno.

