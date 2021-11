AMLO en Washington Minuto a Minuto: el presidente llega a la Casa Blanca

El presidente Andrés Manuel López Obrador está en Washington para participar en la reunión trilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau para hablar sobre el T-MEC y la estrategia de seguridad para el combate de la pandemia de Covid-19.

AMLO está en Washington: minuto a minuto

13:20 Termina el encuentro de AMLO con Kamala Harris.

13:06 AMLO indicó que celebran la iniciativa migratoria enviada por Biden al Congreso “Celebramos que (Biden) haya enviado al Congreso la iniciativa para regularizar a los migrantes, y que ojalá que los legisladores ayuden. Es justo, hay gente muy trabajadora, honrada que vive en EU desde hace mucho tiempo, no hay una iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio. Vamos a estar observando el proceso”.

AMLO durante la reunión con Kamala Harris. Foto: Captura de pantalla

13:05 López Obrador indicó la importancia de invertir entre las naciones para que haya trabajo y bienestar en América Central “para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, que sea opcional y no forzosa, que no salga la gente de sus pueblo y no abandone a sus familias por violencia o necesidad”.

13:00 AMLO mantiene la plática con Kamala Harris y comparte una anécdota del presidente Roosevelt al nombrar al embajador de EU en México mientras reconoció al entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, como “el mejor presidente que hemos tenido en el siglo XX”.

12:51 López Obrador llegó a la Casa Blanca donde primero se reunirá con la vicepresidenta Kamala Harris.

12:24 AMLO sale de la embajada de México en Estados Unidos para reunirse con la vicepresidenta de la nación americana, Kamala Harris.

11:36 El gobierno federal informó que en la plática entre los mandatarios se habló sobre la reconciliación con los pueblos indígenas y poner a las comunidades originarias en el centro de las políticas públicas, así como el combate a la desigualdad y la promoción de la competitividad de la región.

11:20 Simpatizantes de López Obrador lo apoyan desde el exterior del Instituto Cultural Mexicano con porras "AMLO, amigo, el pueblo está contigo".

11:19 Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau se despiden en el mural pintado por Roberto Cueva del Río en 1935 ubicado en el Instituto Cultural Mexicano.

11:00 Termina el encuentro entre AMLO y Trudeau. El servicio secreto de EU escolta la salida de los dos mandatarios.

10:30 El Canciller Marcelo Ebrard, el embajador de México en EU, Esteban Moctezuma Barragán, así como los secretarios de Hacienda y Economía, Rogelio Ramírez de la O y Tatiana Clouthier acompañan al presidente en su reunión con Trudeau.

AMLO y su gabinete reunidos con Justin Trudeau. Foto: Presidencia

10:20 El presidente López Obrador presenta a los integrantes de su gabinete al primer ministro Justin Trudeau.

10:05 Justin Trudeau agradeció el liderazgo de AMLO, "Es un gran placer estar hoy con el presidente de México... Tenemos mucho que hablar sobre todos los temas que tenemos en común", declaró el primer ministro.

10:00 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau se reúnen en un encuentro que tendrá duración de entre 45 minutos y una hora. El presidente mexicano se pronunció a favor de la reunión, mientras que el canadiense indicó que se debe trabajar en favor de los derechos de las mujeres.

9:55 AMLO saluda al mariachi de niños desde el balcón del Instituto Cultural Mexicano.

9:54 Previo a la reunión entre AMLO y Trudeau, un mariachi de niñas y niños les dan la bienvenida a las afueras del Instituto Cultural Mexicano.

7:33 Decenas de paisanos esperan a López Obrador afuera de la Casa Blanca con mariachis y pancartas de apoyo que tienen la leyenda de "Reforma Migratoria".

