¿Tramo 5 del Tren Maya será elevado o por tierra?, hay dificultades para el derecho de vía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en la Mañanera de este miércoles que hay dificultades para obtener los derechos de vía del Tramo 5 del Tren Maya y que aún se define si el tramo será elevado o por tierra.

En la conferencia matutina en Quintana Roo, el jefe del ejecutivo federal señaló que a pesar de la dificultad para obtener el derecho de vía, Fonatur y Grupo México no tienen obstáculos en la construcción del tramo Playa del Carmen a Tulúm.

"En ese tramo, aunque hay menos distancia, hay más complejidad porque es más difícil obtener el derecho de vía, se están analizando dos opciones: la otra es el derecho de vía de la carretera, nada más que hacia arriba, un viaducto, un segundo piso, una, que vaya a ras de tierra el tren, de la carretera de la Riviera Maya hacia adentro, no cerca de el Mar Caribe, no cerca de la playa, esa es una posibilidad. Se está analizando la mejor opción, pero no tenemos realmente ningún obstáculo para llevar a cabo la obra", explicó.

Ya adquirieron los terrenos para el aeropuerto de Tulúm

López Obrador adelantó que ya se adquirieron los terrenos para el aeropuerto de Tulúm, y que los ejidatarios podrán desarrollar proyectos en las inmediaciones.

"La Defensa (Nacional) va a construir el nuevo aeropuerto de Tulúm, ya se cuenta con el terreno, se portaron muy bien los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto porque hay, ya saben ustedes, mucha especulación a veces gente que quiere hacer su agosto y vender caro, como era costumbre, sin embargo el terreno se adquiere mediante un avalúo y se llegó a un buen acuerdo con los ejidatarios”.

Agregó que “se les va a apoyar porque van a tener ellos la posibilidad de desarrollar los terrenos cercanos al aeropuertos, no despojarlos, sino que se beneficien también los dueños originarios de la tierra, en este caso indígenas mayas", detalló.

