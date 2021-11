Reitera gobierno de Sinaloa respaldo al personal de Salud

Con la finalidad de mantener el diálogo con el grupo de manifestantes del sector salud que demandan estabilidad laboral, el secretario de Salud regresó al Hospital de la Mujer para informarle de los recientes posicionamientos de la autoridad y reiterar el compromiso de apoyo conforme a Derecho.

Objetivo de la visita, precisó Héctor Melecio Cuén Ojeda, fue el asegurar al personal que vienen un recurso federal, ya anunciado el día de ayer por el Gobernador Rubén Rocha Moya, para su basificación, las cuales se podrán resolver a inicios del año 2022, ya sea con el presupuesto de la federación o en su ausencia con presupuesto estatal para arreglar esta situación laboral y que el área de la salud sea un área estable.

Y aquí estamos de nueva cuenta, regresando para decirles a ustedes que estamos en la mejor disposición, el señor Gobernador el día de ayer fue muy claro al respecto, volvió a reiterar que viene un recurso federal para Sinaloa para la basificación, no puede decir en este momento cuánto, no puede decir el número de plazas que se van a basificar, pero hizo un compromiso donde no únicamente se va a utilizar dinero federalizado sino que va a ser dinero propio de aquí del estado y que independientemente si las plazas la basificación inician o no en enero del año próximo, porque dependemos del dinero federal, él va a iniciar con el dinero estatal, a nosotros nos interesa tener un gobierno estable y desde luego algo que es tan sensible como el área de la salud nos interesa más todavía que estén estables, insistió.

Las mesas de diálogo continuarán con los representantes de los trabajadores inconformes, adelantó el hecho de que la semana próxima se realizaría la suspensión de pago de aquellas plazas irregulares, siguiendo un cronograma de actividades de acuerdo a lo jurídico para que cada acción sea bien sustentada y conforme al proceso de regularización de los trabajadores.

Cuén Ojeda dio lectura a un compromiso como resultado de los acercamientos e interés por parte del Gobernador Dr. Rubén Rocha Moya para que sea considerado como un acuerdo por las autoridades estatales donde afirma que “el proceso de basificación iniciará en el mes de enero del año 2022, será gradual y será fortalecido con recursos del estado, de igual manera cumpliremos con el compromiso que todo será en estricto apego a derecho y para evitar que se repitan irregularidades como las que se dieron”, explicó.

