A Sinaloa le fue bien en el presupuesto 2022: Rocha Moya

En materia presupuestal para el año 2022, a Sinaloa le fue bien, con un incremento de poco más del 6.7 por ciento con respecto al año anterior, aseguró el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal precisó que para el próximo año Sinaloa dispondrá de 50 mil 963. 3 millones de pesos, que serán destinados a la atención de las diferentes necesidades de la entidad, en materia de infraestructura hidráulica y la construcción de carreterasque impactan en el desarrollo de las comunidades de la sierra

Qué es importante aquí, que el impacto sea tanto en las participaciones libres, las participaciones de la Federación, son recursos que fundamentalmente el Estado las usa para pagar nómina, pero que no tiene un límite, puede comprobar el Estado si lo usa en algún otro recurso y si te sobra un peso después de pagar la nómina y lo quieres invertir en una obra lo puedes hacer, no te lo impide, es libre y luego no llega en ese recurso hay un incremento de 3.1 en términos nominales porque, perdón, es de 9.7 porque viene de 22 mil a 24, luego les doy la tarjeta ustedes ya deben de tenerla, ésa para nosotros sería una expectativa muy importante y las otras participaciones son las que sí vienen con etiqueta, FISE, se tiene que gastar en determinadas obras que tiene que ver con agua, comunidades pobres, agua, luz, caminos, la obra hidráulica en general, carreteras, sobre todo mantenimiento de carreteras. Entonces, el recurso en general es favorable.

Tenemos un tema como es el de agricultura, en agricultura también, lo que ocurre es que se ha venido leyendo mal lo que se destina a la agricultura, por ejemplo, es que cayó el presupuesto para la agricultura porque ahora se ha diseñado de tal manera que no son los mismos renglones que eran antes que componen el concepto del campo agropecuario, hoy tenemos comercialización para granos, no viene en el presupuesto exacto cantidades menores solamente, ahí en el ramo de SADER, pero vienen en Segalmex porque ese es un tema que ya lo hemos resuelto, 2020 necesitamos 2 mil 800 millones para llegar al precio de garantía, ese salió de Segalmex no del presupuesto de SADER y desde entonces ya trabajamos en la comercialización de granos, particularmente en maíz y granos en general con Segalmex, incluso, ese es un acuerdo con el presidente que yo lo viera con Segalmex, yo lo vi con el director general de Segalmex, Ignacio Ovalle y luego lo vi con el secretario técnico de la Presidencia, que es Carlos Torres, para efecto de que se adecuaran las cifras en materia de comercialización y no tuviéramos problema.

Si vemos el presupuesto de Segalmex cómo corrió 2020, 2021 y 2022 es a la alza, no tendremos problema. Este 2021 no hubo necesidad de recurso fiscal porque el mercado lo resolvió, el mercado mantuvo precios siempre por arriba incluso del precio del grano. Qué otro tema que no se ve en agricultura, en SADER, son los precios de garantía, los precios de garantía se ven en Segalmex, de qué, el precio de garantía del trigo panificable es el único que aquí a nosotros nos toca en el área de riego, pero es el precio de garantía para milo, maíz, le decíamos nosotros en la sierra, el sorgo temporalero, el frijol temporalero, el ajonjolí, no recuerdo si estoy diciendo exacto los nombres, pero los precios de garantía exceptuando el trigo para nosotros son para los temporaleros. Esos precios de garantía están en Segalmex y ya están más bien considerados como programas sociales.

