Se reúne secretario de Salud de Sinaloa con personal médico manifestante

Con la finalidad de tender un puente de diálogo para resolver las inconformidades del personal de salud en torno a su situación laboral, este fin de semana el secretario de Salud acudió al Hospital de la Mujer donde se entrevistó con el personal inconforme.

Héctor Melesio Cuén Ojeda, externó su preocupación por la situación laboral que enfrenta el personal del sector salud y máxime en estos días por la pandemia, sabedor de que no ha habido reciprocidad por parte de las autoridades.

El funcionario estatal, al reunirse con los manifestantes, les externó que “Ya ustedes escucharon las declaraciones del Gobernador del Estado, la situación existe porque hay un compromiso de parte del Presidente de la República en que se van a basificar en todo México los trabajadores de salud que están por contrato, y que esto se va a poder retomar por razones obvias, no hay presupuesto para este año, se habla de un presupuesto que no está, que no llegó, nosotros ya investigamos, no está y el compromiso que existe es que esto se retoma a partir de enero del año próximo.

Cuen Ojeda reconoció que ustedes han sido muy responsables, yo sé que ustedes no han suspendido el servicio, sin embargo nos preocupa que haya incertidumbre laboral y nos preocupa que gente como ustedes, para nosotros todos los trabajadores son importantes, pero en este momento el área de la salud lo es más por el problema que pasa en el mundo que es la pandemia y que ustedes han enfrentado y yo sé que no ha habido reciprocidad”, dijo.

Destacó el hecho de que se están realizando las gestiones pertinentes tanto en la Cámara de Diputados Federal como en la del Congreso del Estado de Sinaloa para que los presupuestos asignados a Sinaloa incluyan los beneficios que se han demandado para los trabajadores del sector salud de todo el estado.

En respuesta a las palabras del funcionario estatal, la enfermera Reyna Franco, a nombre de sus compañeros y compañeras, reconoció que la actual administración les ha brindado la transparencia que quieren se dé en los procesos de basificación del personal de salud, acercarse a las autoridades correspondientes y llegar a un acuerdo.

La trabajadora demandó que de una vez por todas se esclarezcan esas basificaciones que han sido otorgadas de manera irregular y se puedan hacer las impugnaciones necesarias, que todos los compañeros puedan ser merecedores de una base en tiempo y forma conforme a antigüedad.

Su demanda, precisó, se da porque nuestros derechos han sido violentados por muchos años y nosotros queremos defender esa justicia y pedir esa transparencia que nos han dado la apertura esta administración de poder acudir a ellos, a las instancias, para poder llegar a los puntos de acuerdo.

mgm