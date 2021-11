El regalo del presidente es la aceptación del pueblo, señala Ignacio Mier

Ante el amago de la oposición de no dejar que se apruebe hoy el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, como busca Morena para ofrecerlo como regalo simbólico de cumpleaños al presidente López Obrador, el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier Velazco, contestó que el Ejecutivo ya tiene un mejor regalo, que es la aceptación del pueblo de México.

“No, el presidente está más preocupado por darle respuesta a los mexicanos. El mejor regalo que puede tener un presidente es la aceptación y el presidente López Obrador, que cumple años, que lo mando a felicitar, larga vida al presidente de México, es el presidente más querido, más aceptado, no solamente en nuestro país, cuando hay evaluaciones en todo el mundo, es el segundo mejor presidente en calificación que existe. Y el mejor regalo es el que le da la aprobación del pueblo al que gobierna”, señaló en entrevista.

También, defendió como expresiones “normales” en el Congreso que los diputados de su bancada, del PT y del Verde, armaron fiesta en el Salón de Plenos al filo de la medianoche de este viernes y sábado para celebrar el cumpleaños 68 del mandatario federal; además, minimizó el insulto que a través de un cartel hizo su compañera de grupo, Marisol Gisé, en contra de la perredista Olga Luz Espinosa, a quien llamó “culera”.

“No, no, son expresiones normales. Se han subido a hacer todo tipo de expresiones, todo tipo. Debe haber, en un país democrático, tiene que haber respeto. Mientras no se violenten los derechos de nadie, mientras haya una conducción correcta, respetuosa, yo creo que no es tema”, dijo.

Sobre el insulto, Mier respondió “es una expresión normal, natural, entre ellas… Pues vimos un debate intenso, entre mujeres, entre una posición que tienen las mujeres y debemos respetar la posición de todos”.

dhfm

