Nunca más el presupuesto de Sonora para satisfacer a minorías; se construirá aduana en Nogales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que con Alfonso Alfonso Durazo como gobernador nunca más se volverá a utilizará el presupuesto estatal para satisfacer a las minorías.

"(Alfonso Durazo) surge del movimiento popular democrático como no se había visto en mucho tiempo en Sonora, porque aunque en Sonora ya había habido alternancia al final de cuentas fue más de lo mismo, no hubo un verdadero cambio una transformación. Ahora no, ahora se tiene que arrancar de raíz la corrupción que ha imperado en Sonora durante mucho tiempo, y nunca más el presupuesto de Sonora debe ser destinado para satisfacer ambiciones de minorías, nunca más la corrupción del presupuesto de Sonora", señaló.

López Obrador anunció que se destinarán recursos de un fideicomiso para la modernización de cinco aduanas de Sonora y que se creará la aduana de Nogales.

AMLO anuncia rehabilitación del centro de Nogales

En la conferencia de prensa en Sonora, el mandatario federal señaló que aunque hubo alternancia en el gobierno estatal no se registró ningún cambio.

"Es un fideicomiso que recibimos con 55 mil millones de pesos, y lo hemos cuidado y ya cuenta ese fideicomiso con 90 mil (...) Esto va a significar para Sonora tres acciones muy concretas: modernizar el puerto de Guaymas, (...) rehabilitar todo el centro de Nogales, por fin se van a quitar las vías del centro de Nogales, ya está hablando con la empresa ferroviaria para hacer un Libramiento, se va a recuperar toda la ciudad de Nogales (...) crear una aduana nueva para Nogales, que facilite el transporte, todo esto de acuerdo con las autoridades estadounidenses", detalló.

El jefe del ejecutivo federal dijo que se va a apoyar a Alfonso Durazo, "vamos a apoyar al gobernador de Sonora con muchas inversiones en beneficio del pueblo de Sonora, como lo merece este pueblo revolucionario, repito, este pueblo digno".

