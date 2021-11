Martha Márquez Alvarado renuncia al PAN después de 18 años de militancia

La senadora por el estado de Aguascalientes, Martha Márquez Alvarado, acudió este viernes al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) para presentar su renuncia como militante de ese partido, tras 18 años de formar parte de sus filas.

“No hay cabida para la democracia ante el secuestro de una gran institución. La defensa de México no puede esperar más”, publicó la senadora en sus redes sociales.

Cabe señalar que es la segunda senadora rompe con el PAN en esta semana, pues el pasado jueves su compañera Judith Fabiola Vázquez Saut, suplente de Indira Rosales, dejó el grupo parlamentario panista para irse a Morena.

La renuncia de Martha Márquez también se hace efectiva al Consejo Nacional, a la Comisión de Doctrina nacional, al Consejo Estatal del PAN, así como a su bancada en la cámara alta.

En un video que difundió con el mensaje, la senadora reconoció que en el PAN hay muchas personas “honorables y dignas de representar a Acción Nacional”, pero arremetió contra la dirigencia nacional a cargo de Marko Cortés.

“Los principios del PAN dicen que se debería de luchar por un México mejor, alejados de la corrupción, respetar siempre a todas las personas… La dirigencia nacional del PAN hoy permite que no haya democracia, no se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional, existen favoritismos para los amigos del presidente en turno y al ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN.

“La dirigencia nacional del PAN no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos de Acción Nacional; se perdió la esencia, no se defiende a la familia, no hay posturas claras en temas que les urgen a los mexicanos, y no hay líderes que obliguen a la dirigencia nacional a corregir el rumbo. No puedo continuar en Acción Nacional”, dijo.

También agregó que participa en el partido blanquiazul desde niña y “me duele que se me trate mal en la que era mi casa”, acusando que se le ha violentado políticamente y el PAN no la ha defendido cuando ha sido víctima de violencia política en su estado, Aguascalientes.

