De “El lujo barato” al “Así como me ven, soy tímido”: las mejores frases de AMLO en 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirá 68 años este sábado 13 de noviembre y adelantó que el festejo lo hará en compañía de su familia y avisó a quienes buscan darle serenata o un pastel, lo hagan pero que lo compartan con los suyos.

“... lo mismo la música, que no hace falta. Muchas gracias, muchas gracias, que me da pena; que, así como me ven, soy tímido y me da mucha pena”, frase que quedará grabada y que se suma a las mejores frases que Andrés Manuel ha dicho en este 2021, cuyo conteo daremos a continuación para conmemorar su natalicio.

“Cuidado con el lujo barato”

Durante su tradicional conferencia Mañanera, Andrés Manuel López habló sobre el tema del Buen Fin 2021 donde exhortó a la población evitar hacer compras superfluas y adquirir solo lo necesarios durante la semana especial de precios bajos. “Cuidado con el lujo barato”, fue lo que al presidente advirtió.

“El que mienta madre, no prospera”

A pregunta expresa en la Mañanera sobre los discursos de odio en las redes sociales, López Obrador aseguró que “Eso tiene un efecto de boomerang. El que mienta madre, el que insulta, el que utiliza lenguaje violento no prospera, al contrario, se le revierte”.

“Se paró en seco la tendencia privatizadora”

Cuando AMLO iba a enviar la iniciativa de la Reforma Energética al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que su gobierno “paró en seco la tendencia privatizadora” de recursos e infraestructura nacional.

“Por el bien de todos, primero los pobres”

Durante su reciente participación en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el jefe del Ejecutivo habló sobre el combate que hace a la corrupción, donde enfatizó que la ayuda va encaminada principalmente a los sectores vulnerables “aplicado la fórmula de desterrar la corrupción... con el criterio de que, por el bien de todos, primero los pobres".

“Que la ONU despierte de su letargo”

Durante la misma reunión en Nueva York, López Obrador pidió a Naciones Unidas aplicar las propuestas y políticas para luchar contra la desigualdad y el malestar social con mayor protagonismo y liderazgo. "Es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo, y salga de la rutina, del formalismo”.

“Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos”

AMLO aseguró en la semana que "ya no hay ninguna justificación" para que los estudiantes regresen a las clases presenciales por lo que de nuevo exhortó a los padres de familia a que envíen a sus hijos a las escuelas. "Es importante el regreso a las clases presenciales. Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos... Ya no hay ninguna justificación, o pueden haber para no ser tan estrictos, pero son mínimas”.

“No se ha ordenado hacer guerra a nadie”

Durante su Tercer Informe de Gobierno, AMLO destacó la labor del Ejército y de la Marina y reconoció que sin su apoyo, no serían posibles muchas de las obras y políticas que su gobierno impulsa y además enfatizó que “no se ha ordenado a las fuerzas armadas que hagan guerra a nadie”.

RMG