Veracruz: Legalizan detención de “abogangsters” del diputado oaxaqueño

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que fue legalizada la detención de los abogados del diputado oaxaqueño, Gustavo Díaz Sánchez, a quienes señaló como “abogangsters”.

Se trata de Víctor Alfonso “N” y José Ramón “N”, quienes fueron arrestados en la congregación La Laguna, a unos metros del penal de la localidad Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal detalló que los ahora detenidos atacaron a balazos a los policías, pues portaban armas de uso exclusivo del ejército y llevaban drogas entre sus pertenencias.

“Todos han ejercido su abogacía de manera libre, defienden a quien los contrata o conviene, de manera libre pero no lo pueden hacer usando ese pretexto para delinquir, eso no. Abogangster, aquí no. Usa la fuerza de la ley, tienes conocimiento de la ley y ¿Por qué delinques?”, cuestionó.