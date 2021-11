Tristemente se reeligió, pero puede renunciar: exgobernador panista sobre Marko Cortés

El exgobernador Marcelo de los Santos Fraga, único en la historia de San Luis Potosí de extracción panista, expresó su desacuerdo con el dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, quien en un audio filtrado aseveró que de las seis gubernaturas en disputa el 2022 sólo en Aguascalientes eran competitivos, “por eso no lo queremos, por eso queremos que haya un cambio”, expuso y al recordarle que continuará un periodo más en el cargo manifestó: “tristemente se reeligió, pero puede renunciar”.

Marcelo de los Santos Fraga dio a conocer que tras filtrarse el audio de Marko Cortés con las declaraciones derrotistas, un grupo de ex gobernadores panistas, entre ellos él, acudieron a la sede nacional del PAN donde le manifestaron “que no estamos de acuerdo con sus declaraciones, cómo que vamos por una, vamos por las que tenemos y las otras dos”, enfatizó.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre la aparición de sus dos hijos en la lista de los “Pandora Papers” donde personajes de la vida pública y empresarial han acudido a paraísos fiscales para realizar inversiones, Marcelo de los Santos Fraga quien gobernó San Luis Potosí del 2003 al 2009 dijo que el realizar inversiones “off shore” no está tipificado como delito.

Marko Cortés anticipó derrotas en próximas elecciones

FOTO: Especial

Explicó que sus dos hijos realizaron una “pequeña inversión” a solicitud de los dueños de una empresa de Jalisco para la que trabajaban, “los off shore no están prohibidos, la única cosa es que se formen con dinero bien habido y que haya pagado impuestos, le quiero decir que al final de cuentas esa empresa ni prosperó, ya se liquidó y mis hijos lo que aportaron que no llegaba ni a un millón de pesos se perdió”, apuntó.

El ex gobernador panista de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga se deslindó de la llamada “Herencia Maldita” que el gobernador actual, José Ricardo Gallardo Cardona, postulado por el PVEM-PT ha reiterado que enfrenta por corrupción y malos manejos de la hacienda pública de los gobiernos del PRI y del PAN en los últimos 80 años.

“Cuando uno está en el poder, tiene derecho a decir lo que considere conveniente para fortalecer su posición, si lo dijo no me siento aludido, lo respeto y él puede expresar lo que considere conveniente, quienes estamos en el poder luego hacemos algunas alusiones y si me tocó pues ni hablar, para eso tenemos curtido el lomo”, expresó.

