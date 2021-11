SÚMATE y CROC en Jalisco se unen a favor de la consulta del Pacto Fiscal

La Federación Sindicatos Unidos Primero de Mayo de Trabajadores y Empleados (SÚMATE) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) cerraron filas esté jueves a favor de la consulta del Pacto Fiscal.

Esta consulta la realizará el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) del 20 de noviembre al 12 de diciembre, para decidir una revisión del convenio de coordinación fiscal para que la federación haga una retribución tributaria justa a la entidad y sus municipios.

El apoyo de estas organizaciones se dio en el marco de la Asamblea SÚMATE-CROC, donde el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez reconoció la evolución que ha tenido la vida sindical en Jalisco y México, particularmente en la forma de trabajo que, a diferencia del antiguo modelo, hoy se trabaja con estructura sólida y comprometida con las causas de los trabajadores y sus familias.

“He tomado la decisión desde el primer día de mi Gobierno de mantener una relación muy cercana con las organizaciones sindicales, porque tengo la convicción de que en ustedes recae una enorme responsabilidad respecto al futuro de este Estado y de este país. Tenemos que entender que hay mexicanos que queremos que le vaya bien a la patria; tenemos que privilegiar la posibilidad de construir acuerdo para salir adelante y eso lo hemos encontrado en estas organizaciones, y quiero decirles que es de verdad aleccionador el ver la evolución de esta organización sindical”, enfatizó el mandatario.

Asimismo, aclaró que el fin de la misma no es la confrontación con la federación, sino una revisión del por qué Jalisco recibe menos recursos de los que le corresponde.

“Hoy tienen la oportunidad de hacer historia y de honrar el legado que tiene Jalisco en la defensa del federalismo, porque aquí se construyó la idea de nación como la que conocemos, de que la unidad nacional se construye a partir del respeto a lo local, a que se entienda que este es un Estado Libre y Soberano, queremos un trato justo para nuestro Estado, que la federación deje de concentrar los recursos; de manera libre, voluntaria, pero sobre todo de manera responsable, participemos en la consulta”, dijo Alfaro Ramírez.

El secretario General de SÚMATE, Gabriel Trujillo Ocampo, explicó la importancia de participar en la consulta ya que no solo se estaría defendiendo a Jalisco de políticas económicas centralistas, sino la fortaleza que da a una sociedad su participación en ejercicios democráticos.

“Si me pregunta a mí si quiero que le vaya bien al Estado de Jalisco, siempre responderé que sí, porque así le irá bien a las compañeras y a los compañeros. Yo me pregunto, vale la pena consultar a la ciudadanía si se debe revisar el pacto fiscal cada seis años, claro que sí, vale la pena; yo me pregunto, es conveniente participar en un ejercicio democrático como la consulta para la revisión del pacto fiscal, claro que sí, cualquier ejercicio de tipo democrático nos hace crecer como sociedad y como trabajadores”, expreso Trujillo Ocampo.

Por su parte, el secretario General de la CROC, Isaías González Cuevas, también manifestó su apoyo a la consulta sobre el pacto fiscal y agradeció al Gobernador al ser un aliado estratégico para el fortalecimiento de la vida sindical en Jalisco.

