Migrantes renuncian al sueño americano; 500 se han entregado a las autoridades

Familias y miembros de la caravana migrante se entregaron este día al Grupo Beta, para ser trasladados a distintas sedes migratorias de Chiapas y Oaxaca.

Agotados, los integrantes de este contingente que avanza por Zanatepec y busca llegar este jueves a Niltepec, en la región noreste de Oaxaca, decidió fragmentarse del grupo más grueso e iniciar sus trámites de visa humanitaria con las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Ya no podemos caminar más, estamos muy cansados y no tenemos más opción que regresar para que nos muevan a Puebla, eso es lo que nos han dicho y ojalá no sea un engaño de las autoridades”, señaló Isabel Vila, quien viaja acompañada de sus dos hijos menores de edad.