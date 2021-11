¿Eres maestro y buscas trabajo? IEMS lanza convocatoria para docentes de preparatoria con sueldo de 31 mil pesos

El Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México presentó su convocatoria para que los profesores que anden buscando trabajo puedan concursar por alguna de las plazas vacantes de docente-tutor-investigador por tiempo indeterminado.

A través de sus redes sociales emitió la convocatoria "Pública abierta"; en caso de ser seleccionados, ganarían un salario bruto mensual de 31 mil 378 pesos.

El IEMS busca a profesores especializados en las materias: Artes plásticas, Biología, Computación, Filosofía, Física, Historia, Inglés, Lengua y literatura, Matemáticas, Música, Planeación y organización del estudio y Química, todas con el grado mínimo de licenciatura.

¿Cuáles serán las funciones de los docentes aceptados?

De acuerdo con el documento presentado por el IEMS las funciones de los profesores serán las siguientes:

Impartir asesoría académica en espacios de trabajo grupal tipo clase.

Impartir asesoría académica de tipo individual y/o pequeños grupos.

Coordinar sesiones de estudio dirigido a grupos de estudiantes.

Llevar registro de la regularidad con la que asisten los estudiantes a las sesiones de trabajo grupal, asesoría

académica y estudio dirigido.

Llevar registro del proceso de aprendizaje de cada estudiante, a fin de evaluar progresivamente su desarrollo

académico y su avance en el logro de las competencias correspondientes a su asignatura.

Aplicar diversas estrategias para reconocer las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, así como las

deficiencias en sus hábitos para estudiar y organizar el estudio, a fin de que este último se comprometa y de

sentido a su trayecto durante el bachillerato.

Evaluar los aprendizajes de los estudiantes en las modalidades diagnostica, formativa y compendiada; al efecto,

planear, dosificar y diseñar los medios, experiencia necesaria para observar, ponderar y describir el avance de

las competencias planteadas en el programa de la asignatura correspondiente.

Registrar en el sistema informático correspondiente los resultados de las evaluaciones formativa y compendiada

que aplique, e informar a cada estudiante acerca de sus resultados con la finalidad de realimentarlo y en su

caso notificar si ha cubierto la asignatura.

Participar en el proceso de certificación de los estudiantes de acuerdo con la normatividad aplicable en el

instituto.

¿Cuáles son los requisitos?

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, o ser extranjero cuya condición migratoria le permita trabajar en nuestro país.

b) Llenar los formatos de registro previamente a la entrega, los cuales estarán disponibles en la página oficial del

IEMSCDMX https://www.iems.cdmx.gob.mx/avisos/academicos.

c) Presentar original para cotejo y copia simple de los siguientes documentos:

I. Título y/o Cédula Profesional de la disciplina en la que participa conforme al perfil definido en la base tercera

de la presente convocatoria y en concordancia con el Anexo A, expedido con anterioridad al periodo de

registro regulado en la presente convocatoria, dichos documentos serán sometidos a verificación.

II. Identificación oficial vigente (INE, Cédula Profesional o Pasaporte).

III. Comprobante de domicilio (agua, predial o teléfono particular), con una vigencia no superior a tres meses.

IV. Currículum vitae in extenso.

V. Carta de experiencia laboral docente en el ámbito disciplinar de la plaza por la que concursa en el

IEMSCDMX, a nivel medio superior o superior, emitida por la institución educativa con reconocimiento oficial

(que cuente con RVOE), dichos documentos serán sometidos a verificación.

VI. Dos fotografías recientes tamaño infantil blanco y negro o color.

VII. Comprobante Único de Registro de Población (CURP).

Si deseas mayor información DALE CLIC AQUÍ.

SIGUE LEYENDO:

Reportan fuerte estruendo en refinería de Tula; cimbra casas en la zona

Carlos Treviño: Interpol emite ficha roja contra el exdirector de Pemex

Asalto a combi en Ecatepec: roban TODAS las pertenencias de los pasajeros en bolsas de basura | VIDEO